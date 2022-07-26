"Оскар" у студію: Неймар надурив суддю кумедною симуляцією в товариському матчі (відео)

Зірковий форвард французького ПСЖ Неймар виклянчив пенальті у контрольному спарингу з японською "Гамба Осакою" завдяки фантастичній симуляції, на яку повівся головний арбітр.

Як відомо, 30-річний бразилець відомий своєю любов'ю до симуляцій. Від улюбленого брудного прийому він не відмовляється навіть у товариських матчах.

Так, 25 липня в товариському матчі з "Гамба Осакою" Неймар симулював фол у штрафному майданчику суперника і досяг свого – суддя призначив пенальті.

До вашої уваги відео цього кумедного падіння.

Зазначимо, що сама зустріч завершилася з рахунком 6:2 на користь ПСЖ. Щодо Неймара, то йому пощастило, що це був лише спаринг, бо в офіційному матчі була б задіяна система VAR (відеоасистент рефері, прим.), яка неодмінно побачила симуляцію, внаслідок якої нападник ще й отримав би попередження.

Сам Неймар і реалізував цей пенальті. Окрім нього забивали за ПСЖ ще Пабло Сарабія, Нуну Мендеш, Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе;

Уже в неділю, 31 липня, ПСЖ відкриє новий для себе сезон матчем за Суперкубок Франції проти "Нанта".

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