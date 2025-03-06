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Основний футболіст "Динамо" травмувався перед матчами збірної України за вихід до еліти Ліги націй

Основний футболіст "Динамо" травмувався перед матчами збірної України за вихід до еліти Ліги націй

Олександр Тимчик / Фото: Associated Press

Олександр Тимчик пропустить найближчі поєдинки "біло-синіх" і ризикує не зіграти за національну команду проти бельгійців.

Правий захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик отримав пошкодження та не допоможе столичному клубу в найближчих матчах.

Як повідомила пресслужба "біло-синіх", 28-річний українець травмувався на тренуванні під час підготовки до поєдинку 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти ЛНЗ.

Олександр не вирушив pазом з командою до Черкас на гру. Клубні лікарі діагностували у Тимчика м'язову травму. Найімовірніше, він пропустить декілька найближчих матчів.

Зазначимо, що Тимчик є гравцем збірної України. Уже цього місяця команда Сергія Реброва позмагається з Бельгією у плейоф за право грати в елітному дивізіоні Ліги націй.

Поєдинки заплановано на 20 та 23 березня. Перша зустріч буде номінально домашньою для українців і відбудеться в іспанському місті Мурсія.

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася суперників у відборі на чемпіонат світу-2026.

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