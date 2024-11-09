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Основний гравець "Реала" отримав важку травму та перенесе операцію

Основний гравець "Реала" отримав важку травму та перенесе операцію

Едер Мілітао / Фото: Associated Press

В Едера Мілітао розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Захисник мадридського "Реала" Едер Мілітао отримав важку травму під час домашнього матчу 13-го туру іспанської Ла Ліги з "Осасуною".

Як повідомив офіційний сайт "Королівського клубу", у 26-річного бразильця діагностували повний розрив хрестоподібної зв'язки коліна. 

Також зазначається, що у Мілітао пошкодження меніска на обох ногах. Найближчими днями він буде прооперований.

Це вже не перша серйозна травма бразильця у кар'єрі. У серпні 2023 року він також порвав "хрести" і повернувся на поле тільки у квітні 2024-го.

Мілітао був замінений на 30-й хвилині матчу з "Осасуною", в якому мадридський клуб здобув розгромну перемогу з рахунком 4:0. У цьому поєдинку український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін відзначився гольовою передачею.

Після цієї перемоги "Реал" (27 очок) продовжує посідати друге місце в Примері та скоротив відставання від лідера "Барселони" до шести балів.

У наступному турі чемпіонату Іспанії, який заплановано вже після міжнародної паузи, "Реал" 24 листопада на виїзді зіграє з "Леганесом".

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