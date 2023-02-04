Основний воротар "Динамо" та збірної України переніс операцію: стали відомі терміни відновлення

Георгій Бущан був змушений пропустити контрольні матчі киян у Туреччині.
Воротар київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан переніс вимушене хірургічне втручання з видалення міжхребцевої грижі.
Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Операція, на яку Георгій полетів до Мюнхена, була успішною. На відновлення після операції 28-річному голкіперу знадобиться близько півтора місяця.
Зазначимо, що Бущан пропустив перші спаринги "Динамо" на зборах у Туреччині через запалення ахіллового сухожилля.
На початку вересня минулого року в матчі першого туру групового раунду Ліги Європи проти "Фенербахче" Бущан пошкодив коліно, після чого воротаря успішно прооперували в Барселоні.
Цього сезону Георгій провів за "біло-синіх" дев'ять матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 15 голів і двічі відіграв на "нуль".
- Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.
- Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.
Читайте також:
Став одноклубником іншого українця: "Динамо" відправило Бєсєдіна до оренди
"Динамо" здійснило камбек та уникло третьої поспіль поразки на зборах у Туреччині
Пропустить три місяці: "Динамо" через травму втратило гравця, який щойно повернувся з оренди