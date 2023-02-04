Основний воротар "Динамо" та збірної України переніс операцію: стали відомі терміни відновлення

Георгій Бущан був змушений пропустити контрольні матчі киян у Туреччині.

Воротар київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан переніс вимушене хірургічне втручання з видалення міжхребцевої грижі.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Операція, на яку Георгій полетів до Мюнхена, була успішною. На відновлення після операції 28-річному голкіперу знадобиться близько півтора місяця.

Зазначимо, що Бущан пропустив перші спаринги "Динамо" на зборах у Туреччині через запалення ахіллового сухожилля.

На початку вересня минулого року в матчі першого туру групового раунду Ліги Європи проти "Фенербахче" Бущан пошкодив коліно, після чого воротаря успішно прооперували в Барселоні.

Цього сезону Георгій провів за "біло-синіх" дев'ять матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 15 голів і двічі відіграв на "нуль".

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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