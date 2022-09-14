Основний воротар "Динамо" та збірної України переніс операцію: відомі терміни відновлення

Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан переніс операцію після пошкодження заднього рогу раніше зшитого меніска.

Бущан отримав травму в матчі 1-го туру групового раунду Ліги Європи проти "Фенербахче", який відбувся 8 вересня у Стамбулі.

Як повідомив офіційний сайт "біло-синіх", у понеділок, 12 вересня, Георгія прооперували.

Згідно з прогнозами клубних лікарів, на відновлення 28-річному голкіперу знадобиться щонайменше один місяць.

Додамо, що травма Бущана - це втрата не лише для "Динамо", а й для збірної України. У вересні команда Олександра Петракова проведе заключні поєдинки Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією - 24-го.

У першому турі групового етапу Ліги Європи "Динамо" прикро поступилося "Фенербахче" (2:1), пропустивши вирішальний гол вже у компенсований до другого тайму час.

"Фенербахче" (2:1), пропустивши вирішальний гол вже у компенсований до другого тайму час. Другий матч групового етапу ЛЄ підопічні Мірчі Луческу проведуть у четвер, 15 вересня. Суперником "біло-синіх" буде кіпрський клуб АЕК Ларнака. Зустріч у Кракові розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в матчі з "Фенербахче" жахливу травму отримав ще один гравець "Динамо" - півзахисник Микола Шапаренко. Через розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба він проведе поза грою близько шести місяців.

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