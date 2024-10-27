Основний воротар "Реала" звернувся до Луніна після чотирьох пропущених голів в Ель Класико

Основний воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа звернувся до українського голкіпера Андрія Луніна після матчу 11-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25 проти "Барселони".

Бельгієць підтримав свого колегу за амплуа, який пропустив чотири голи від каталонського клубу. Команда Гансі Фліка на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді знищила "вершкових" з рахунком 0:4 .

"Ти не винен у голах, їх всі неможливо було відбити", – сказав Куртуа українцю в роздягальні "Реала" після гри, повідомляє Defensa Central.

Зазначимо, що Лунін зайняв місце у воротах "Королівського клубу" через травму Куртуа. Для українського голкіпера це був третій матч за "бланкос" цього сезону.

Не виключено, що 25-річний українець зіграє у ще кількох наступних поєдинках "Реала", допоки Куртуа повністю не відновиться після пошкодження. Попереду в мадридців матчі з "Валенсією" (2 листопада) та "Осасуною" (9 листопада) в Ла Лізі, а також проти "Мілана" (5 листопада) в Лізі чемпіонів.

Після поразки в Ель Класико підопічні Карло Анчелотті з 24 очками посідають друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Відставання "Реала" від лідера "Барселони" зросло до 6 балів.

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