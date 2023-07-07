Основний воротар збірної України погодив особистий контракт з фіналістом Ліги чемпіонів – ЗМІ

Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін може перебратися до "нерадзуррі".

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін погодив особистий контракт з міланським "Інтером".

Про це повідомив авторитетний журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

За його інформацією, 21-річний український голкіпер досяг принципової домовленості з італійським клубом щодо 5-річного контракту – до 2028 року.

"Нерадзуррі" спробують підписати Трубіна, якщо основний воротар команди Андре Онана перейде до "Манчестер Юнайтед".

Крім того, відомий інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що міланський гранд вже зустрічався з представником українського голкіпера.

Повідомляється, що Трубін є одним з кількох пріоритетних кандидатів "Інтера" на воротарську позицію у зв'язку з можливим продажем Андре Онани до "Манчестер Юнайтед" та невизначеністю щодо нового контракту другого голкіпера "нерадзуррі" Саміра Хандановича.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "Шахтар" хоче отримати за трансфер Трубіна 40 мільйонів євро. Контракт Анатолія з донецьким клубом розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Трубін провів за "гірників" 38 матчів у всіх турнірах, пропустив 40 голів і в 14 поєдинках зберіг свої ворота "сухими".

Нещодавно Трубін у складі української "молодіжки" (U-21) дійшов до півфіналу Євро-2023. Перед цим він захищав ворота головної національної команди у червневих матчах. На рахунку Анатолія вже сім поєдинків за дорослу збірну "синьо-жовтих".

Нагадаємо, "Інтер" є фіналістом Ліги чемпіонів минулого сезону. У вирішальному матчі міланці мінімально поступилися "Манчестер Сіті".

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