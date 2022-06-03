"Особисте рішення кожного": Яремчук розповів, чому гравці збірної повністю перейшли на українську мову

Нападник збірної України Роман Яремчук повідомив, що зараз усі футболісти національної команди почали спілкуватися виключно українською мовою.

За словами 26-річного форварда португальської "Бенфіки", це було особисте рішення кожного гравця "синьо-жовтих". Навіть ті футболісти збірної, які раніше говорили російською, тепер перейшли на спілкування українською.

Про це нападник збірної України розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це було особисте рішення кожного футболіста, тому що у нас кожний самостійно вирішує, якою мовою йому говорити. Зараз у всіх бажання спілкуватися тільки українською мовою. Всі розуміють, що відбувся переломний момент, коли потрібно справді проявити єдину позицію та патріотизм. Саме тому, на мою думку, 100% гравців збірної вирішили спілкуватись українською", - сказав Яремчук.

Також форвард подякував уболівальникам за підтримку в півфіналі плейоф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії, який завершився перемогою "синьо-жовтих".

"Коли ти так далеко перебуваєш від України, то по-особливому відчувається підтримка від всіх людей. Ми зараз працюємо тільки на Україну та для наших захисників. Тому це наша спільна перемога.

Мотивація просто зашкалює, тому що кожен футболіст переймається великою відповідальністю перед нашими людьми та нашими воїнами. У кожного триває своя битва, тільки на різних фронтах. Ми намагаємося робити те, що ми найкраще вміємо, щоб приносити перемогу Україні", - зазначив Яремчук.

У вирішальному матчі за вихід на мундіаль збірна України зіграє з Уельсом. Поєдинок у Кардіффі розпочнеться у неділю, 5 червня, о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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