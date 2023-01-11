Особисті рекорди українців: результати індивідуальної гонки на Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу

У середу, 11 січня, в німецькому Рупольдінгу стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2022/23. Програму змагань відкрила чоловіча індивідуальна гонка.

Україну в ній представляли Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко й Денис Насико.

Найкращим з українців Насико, який показав 26-й результат. Це його особистий рекорд на топовому рівні. Також свій найкращий результат у кар'єрі на рівні Кубка світу з біатлону продемонстрував Лесюк – 29-та позиція.

Виграв індивідуальну гонку норвежець Йоганнес Бьо. Другим став його співвітчизник Ветле Крістіансен, а замкнув трійку призерів словенець Яков Фак.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічої індивідуальної гонки в Рупольдінгу

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+0+1) 48:48.4

2. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+1) +9.9

3. Яков Фак (Словенія, 0+0+0+0) +29.3

4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) +42.8

5. Томмазо Джакомель (Італія, 0+0+1+0) +47.6

6. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+0+1+0) +56.3

...

26. Денис Насико (Україна, 0+1+0+0) +3:32.1

28. Артем Тищенко (Україна, 0+1+0+0) +3:45.1

29. Тарас Лесюк (Україна, 0+0+0+1) +3:51.5

34. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+0+2) +4:08.8

46. Руслан Ткаленко (Україна, 0+2+0+1) +5:11.2

У четвер, 12 січня, в Рупольдінгу відбудеться жіноча індивідуальна гонка. Вона розпочнеться о 15:10 за київським часом. Україну в ній представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Анна Кривонос і Любов Кип'яченкова.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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