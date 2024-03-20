"Особлива радість": Андрій Шевченко привітав сина з дебютом у складі юнацької збірної України (фото)

Легендарний футболіст, колишній головний тренер збірної України, а нині очільник Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував дебют свого сина Крістіана за юнацьку національну команду (U-19).

У середу, 20 березня, збірна України U-19 перемогла однолітків з Північної Македонії (2:0) у стартовому матчі елітраунду кваліфікації до Євро-2024.

У поєдинку з македонцями Крістіан вийшов на заміну на 79-й хвилині. Це була його перша гра за національну команду. Раніше 17-річний нападник англійського "Вотфорда", який народився у Лондоні, отримав український паспорт.

Після завершення зустрічі з македонцями Андрій Шевченко опублікував на своїй сторінці в Instagram спільне фото із сином, який одягнений у форму української збірної.

"Яка гра! Вітаю нашу юнацьку збірну U-19 з перемогою над Північною Македонією. Ще два матчі відділяють нас від Євро-2024. Неймовірна енергетика була і на полі, і на стадіоні. Дякую Дмитру Михайленку та його хлопцям.

Особлива радість – привітати гравця під номером 7 з дебютом у молодіжній збірній", – написав Шевченко-старший.

Зазначимо, що Крістіан Шевченко – другий з чотирьох синів Андрія Шевченка та американської моделі Крістен Пазік. У подружжя також є 20-річний Джордан, 12-річний Олександр та Райдер-Габріель, якому 10 років.

Крім Північної Македонії, суперниками збірної України U-19 в елітраунді відбору Євро-2024 є Латвія та Швейцарія. Наступний матч "синьо-жовті" зіграють у суботу, 23 березня, проти латвійців.

Для виходу на континентальну першість українці повинні посісти перше місце у своїй групі.

Переможці груп елітраунду приєднаються до господаря, Північної Ірландії, у фінальній стадії, яка відбудеться 15-28 липня 2024 року і стане відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20).

Раніше повідомлялося, що збірна України U-17 розгромила Словаччину та вийшла до фінального турніру Євро-2024.

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