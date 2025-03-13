"Особливі відчуття": гол Зінченка претендує на звання найкращого за день у Лізі чемпіонів (відео)

Гол українського футболіста лондонського "Арсенала" Олександра Зінченка увійшов до списку претендентів на звання найкращого голу дня у Лізі чемпіонів.

28-річний українець відкрив рахунок уже на 6-й хвилині матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСВ. Наш співвітчизник з-за меж карного майданчика точно пробив у дальній кут воріт нідерландської команди.

Святкувати гол Зінченко не став, оскільки вразив ворота свого колишнього клубу, за який провів 12 матчів у сезоні 2016/17.

Для Олександра це перший гол за "Арсенал" цього сезону і загалом третій за весь час у лондонському клубі.

Zinchenko fizzing strike

Beier powerful finish ‍

Driouech chip

Asensio & Bailey link-up



Vote for your favourite @Heineken | #UCLGOTD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2025

"Завжди приємно забивати, але результат – передусім. Це особливі відчуття для мене, бо ми грали проти команди, за яку я виступав. Я хочу побажати їм всього найкращого", – прокоментував Зінченко свій гол.

"Арсенал" з голом Зінченка на своєму полі зіграв унічию проти ПСВ (2:2), у першій зустрічі англійський клуб знищив суперника з рахунком 7:1.

Таким чином, підопічні Мікеля Артети вийшли до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де позмагаються з "Реалом" українського гокіпера Андрія Луніна, який в 1/8 фіналу в серії пенальті здолав інший мадридський клуб "Атлетіко".

Читайте також:

Скандал у Лізі чемпіонів: "Атлетіко" вилетів від "Реала" через незарахований пенальті – що сталося

"Астон Вілла" у більшості розбила "Брюгге" та пройшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Визначився суперник "Барселони" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (відео)