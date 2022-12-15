"Особливий" тренер відмовився поєднувати роботу в "Ромі" та збірній Португалії

Головний тренер італійської "Роми" Жозе Моурінью цього сезону не очолить збірну Португалії.

Про це повідомляє Retesport з посиланням на Record.

Фахівцю запропонували поєднувати роботу в італійському клубі та національній команді. Проти такої ідеї виступили "Рома" та сам Моурінью.

Однак його призначення на цю посаду не виключається. Якщо місцевій федерації вдасться домовитися з римлянами, то він покине Серію А аж влітку.

Моурінью пропонуватимуть контракт до ЧС-2026. У випадку позитивних перемовин, весною з Португалією може тимчасово працювати Руй Жорже, коуч молодіжної збірної.

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