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Особисті рекорди Костюк та Олійникової: WTA оновила рейтинг найкращих тенісисток світу
Марта Костюк після виходу до півфіналу турніру Grand Slam піднялася на найвищу позицію в кар'єрі.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу за підсумками Roland Garros-2026.
Марта Костюк завдяки виходу до півфіналу французького мейджора встановила особистий рекорд, піднявшись з 15-го на 12-те місце.
Статус першої ракетки України зберегла Еліна Світоліна, яка поступилася Костюк у чвертьфіналі. Вона опустилася на одну позицію та наразі посідає восьме місце.
Ще одна українка Олександра Олійникова, дійшовши до третього кола турніру Grand Slam, теж встановила особистий рекорд — відіграла 14 позицій і тепер перебуває на 51-й сходинці.
У топ-3 світової класифікації змін не відбулося. Статус першої ракеткою планети утримує нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. Другою йде Олена Рибакіна з Казахстану, а на третій позиції розташовується полька Іга Швьонтек.
Оновлений рейтинг WTA
1. Аріна Соболенко — 9090 очок
2. Олена Рибакіна (Казахстан) — 8143
3. Іга Швьонтек (Польща) — 6733
4. Джессіка Пегула (США) — 6056 (+1 позиція)
5. Аманда Анісімова (США) — 5848 (+1)
6. Мірра Андрєєва — 5751 (+2)
7. Корі Гауфф (США) — 4879 (-3)
8. Еліна Світоліна (Україна) — 4315 (-1)
9. Вікторія Мбоко (Канада) — 3670
10. Кароліна Мухова (Чехія) — 3438
...
12. Марта Костюк — 3157 (+3)
49. Даяна Ястремська — 1126 (-4)
51. Олександра Олійникова — 1120 (+14)
57. Юлія Стародубцева — 1063 (-2)
69. Ангеліна Калініна — 965 (-9)
84. Дар'я Снігур — 889 (+9)
145. Вероніка Подрез — 530 (-3)
Раніше повідомлялося, що Костюк установила історичне досягнення на Roland Garros. Марта стала першою в історії України півфіналісткою Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді. Раніше це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків — 1993 та 1999 років.
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