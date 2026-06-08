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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Особисті рекорди Костюк та Олійникової: WTA оновила рейтинг найкращих тенісисток світу

Марта Костюк після виходу до півфіналу турніру Grand Slam піднялася на найвищу позицію в кар'єрі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу за підсумками Roland Garros-2026.

Марта Костюк завдяки виходу до півфіналу французького мейджора встановила особистий рекорд, піднявшись з 15-го на 12-те місце.

Статус першої ракетки України зберегла Еліна Світоліна, яка поступилася Костюк у чвертьфіналі. Вона опустилася на одну позицію та наразі посідає восьме місце.

Ще одна українка Олександра Олійникова, дійшовши до третього кола турніру Grand Slam, теж встановила особистий рекорд — відіграла 14 позицій і тепер перебуває на 51-й сходинці.

У топ-3 світової класифікації змін не відбулося. Статус першої ракеткою планети утримує нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. Другою йде Олена Рибакіна з Казахстану, а на третій позиції розташовується полька Іга Швьонтек.

Оновлений рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко — 9090 очок

2. Олена Рибакіна (Казахстан) — 8143

3. Іга Швьонтек (Польща) — 6733

4. Джессіка Пегула (США) — 6056 (+1 позиція)

5. Аманда Анісімова (США) — 5848 (+1)

6. Мірра Андрєєва — 5751 (+2)

7. Корі Гауфф (США) — 4879 (-3)

8. Еліна Світоліна (Україна) — 4315 (-1)

9. Вікторія Мбоко (Канада) — 3670

10. Кароліна Мухова (Чехія) — 3438

...

12. Марта Костюк — 3157 (+3)

49. Даяна Ястремська — 1126 (-4)

51. Олександра Олійникова — 1120 (+14)

57. Юлія Стародубцева — 1063 (-2)

69. Ангеліна Калініна — 965 (-9)

84. Дар'я Снігур — 889 (+9)

145. Вероніка Подрез — 530 (-3)

Раніше повідомлялося, що Костюк установила історичне досягнення на Roland Garros. Марта стала першою в історії України півфіналісткою Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді. Раніше це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків — 1993 та 1999 років.

Також ми розповідали, що визначилася чемпіонка Roland Garros-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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