Особистий рекорд: український фігурист приголомшив виступом на Олімпіаді-2026

Кирило Марсак / © Associated Press

Український фігурист Кирило Марсак з особистим рекордом кваліфікувався до довільної програми на зимових Олімпійських іграх-2026.

У короткій програмі чоловічого одиночного катання, яка відбулася у 4-й змагальний день Олімпіади-2026, 21-річний уродженець Херсона отримав 86,89 балів. Це його особистий рекорд, попередній він перевершив на 10 балів.

Цей результат дозволив українцю посісти 11-те місце серед 29 учасників і, впевнено потрапивши до топ-24, кваліфікуватися до довільної програми, яка відбудеться у п'ятницю, 13 лютого. Початок – о 20:00 за київським часом.

Свій виступ Кирило присвятив батькові Андрію, який зараз на фронті захищає Україну від російських окупантів.

Прокат Марсака глядачі супроводжували бурхливими оваціями.

Результат Марсака – найкращий для України на Олімпійських іграх у короткій програмі серед чоловіків від 1998 року. Тоді Дмитро Дмитренко ставав восьмим.

Переможцем короткої програми став американець Ілля Малінін (108,16 бала). Друге місце посів японський фігурист Юма Кагіяма (103,07 бала), а замкнув трійку лідерів француз Адам Сіао Хім Фа (102,55 бала).

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після четвертого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.