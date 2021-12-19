"Осоромив усю вашу компанію": ютубер-мільйонер після брутального нокауту викликав на бій зірок UFC

Джейк Пол не збирається зупинятися на досягнутому.
Зірка YouTube, блогер-мільйонер Джейк Пол після своєї перемоги нокаутом над колишнім чемпіоном UFC американцем Тайроном Вудлі звернувся до голови етітного бійцівського промоушена Дейни Вайта.
24-річний шоумен висловив бажання провести поєдинки з топовими бійцями UFC - Камару Усманом, Нейтом Діасом або ж Хорхе Масвідалем.
"Я щойно нокаутував п'ятиразового чемпіона UFC і осоромив усю вашу компанію. Будь ласка, дозвольте мені отримати Камару Усмана, Нейта Діаса чи Хохе Масвідаля. Бо я збираюся зганьбити їх також. Я обіцяю вам", - цитує Пола журналіст Деймон Мартін у своєму Twitter.
- Американський блогер провів уже п'ять поєдинків на боксерському ринзі. На його рахунку 5 перемог (4 - нокаутом) і жодної поразки.
- До двох виграних боїв проти Вудлі він переміг іншого блогера Алі Есона Гіба, колишнього гравця НБА Нейта Робінсона та колишнього чемпіона ММА Бена Аскрена.
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