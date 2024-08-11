Останній шанс України здобути медаль: розклад заключного дня Олімпіади-2024

В останній змагальний день Україну на ОІ-2024 представлятиме один спортсмен.

У неділю, 11 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбудеться заключний, 16-й змагальний день.

Цього дня розіграють останні комплекти медалей. За одну з нагород позмагається і Україна, останім представником якої на цій Олімпіаді стане борець вільного стилю Муразі Мчедлідзе.

Напередодні 30-річний уродженець Дніпра, який виступає у ваговій категорії до 97 кг, в 1/8 фіналу переміг представника Туреччини Ібрагіма Чефтчі (5:1), але потім у чвертьфіналі зазнав поразки від чинного чемпіона Європи грузина Гіві Матчарашвілі (0:11).

Завдяки тому, що Матчарашвілі вийшов до фіналу, українець потрапив до втішних сутичок і 11 серпня побореться за "бронзу".

У першій втішній сутичці наш спортсмен змагатиметься проти Ніколааса де Ланге з ПАР. Вона розпочнеться приблизно о 12:20 за київським часом. У разі перемоги українець проведе поєдинок за "бронзу" проти азербайджанця Магомедхана Магомедова.

До вашої уваги розклад усіх змагань останнього дня Олімпіади-2024. Церемонія закриття Ігор у Парижі також відбудеться 11 серпня, початок – о 22:00.

Розклад заключного дня Олімпіади-2024 (11 серпня)

9:00. Легка атлетика, марафон, фінал, жінки

10:00. Гандбол, матч за "бронзу", чоловіки

11:35. Водне поло, матч за "бронзу", чоловіки

12:00. Вільна боротьба, втішні сутички, фінали, чоловіки: Муразі Мчедлідзе

12:00. Сучасне п'ятиборство, жінки

12:00. Велотрек, спринт, омніум, жінки, кейрін, чоловіки

12:30. Баскетбол, матч за "бронзу", жінки

12:30. Важка атлетика, понад 81, кг, жінки

14:00. Волейбол, фінал, жінки

14:30. Гандбол, фінал, чоловіки

15:00. Водне поло, фінал, чоловіки

16:30. Баскетбол, фінал, жінки

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляли 140 атлетів, які виступали у 23 видах спорту.

Наша країна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд (155 атлетів) був на Іграх-2020, які через пандемію коронавірусу відбулися 2021 року.

Перед останнім змагальним днем Україна має дванадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 21-ту позицію в медальному заліку.

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