Останній тест перед Євро-2020: збірна України назвала стартовий склад на матч із Кіпром

Поєдинок розпочнеться о 19:00.

Збірні України та Кіпру оприлюднили стартові склади на товариський поєдинок, який стане для нашої команди заключним під час підготовки до фінального турніру Євро-2020.

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Україна: Пятов - Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь - Малиновський, Макаренко, Зінченко - Ярмоленко, Яремчук, Зубков.

Запасні: Бущан, Трубін, Караваєв, Миколенко, Попов, Степаненко, Марлос, Судаков, Шапаренко, Циганков, Довбік, Бесєдін.

Кіпр: Панаї - Каро, Сотеріу, Н. Янну - Панайоту, Артіматас, Хам. Кіріаку, Авраам - Піттас, Іліа, Папуліс.

Запасні: Параскевас, Неофітос, Андреу, Гогіч, Христофі, Захаріу, Кусулос, Т. Ніколау, Лойзе, Кіпріану, Кастанос, Іліа

Поєдинок відбудеться в Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Початок гри - о 19:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію зустрічі.

Раніше "синьо-жовті" в кінцівці уникли поразки у грі з Бахрейном (1:1) і обіграли Північну Ірландію (1:0).

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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