Останній трофей Мбаппе в Парижі: ПСЖ обіграв "Ліон" і завоював Кубок Франції (відео)

ПСЖ став володарем Кубка Франції сезону-2023/24. У фінальному матчі турніру парижани здобули перемогу над "Ліоном" з рахунком 2:1 .

У першому таймі команда Луїса Енріке двічі вразила ворота суперника: на 22-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Усман Дембеле, а на 34-й Фабіан Руїс закріпив перевагу паризького клубу.

Після перерви "Ліон" повернув інтригу – на 55-й хвилині відзначився Джейк О'Браєн. Проте на більше "ткачі" не спромоглися.

Зазначимо, що повний матч на полі провів зірковий форвард Кіліан Мбаппе, для якого це була остання гра у складі парижан. Раніше 25-річний француз оголосив, що залишає клуб після завершення сезону.

Очікується, що новим клубом Мбаппе стане мадридський "Реал". Раніше ЗМІ повідомляли, що форвард уже підписав контракт з "вершковими".

Огляд матчу "Ліон" – ПСЖ

Відтак ПСЖ цього сезону оформив золотий дубль. Раніше підопічні Енріке достроково виграли чемпіонат Франції.

Парижани здобули Кубок Франції 15-й раз в історії. Це національний рекорд. Найближчим переслідувачем за цим показником є "Марсель", який відстає на п'ять трофеїв.

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