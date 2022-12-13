Останнє слово за українцем: "Реал" визначився із долею Луніна

Лунін має стати основним воротарем за кілька сезонів.

Мадридський "Реал" остаточно визначився щодо долі українського голкіпера Андрія Луніна.

Про це пише видання Sport.es.

Основним воротарем наразі залишається Тібо Куртуа. "Вершкові" бачать Андрія Луніна заміною 30-річному Куртуа через кілька сезонів, але хочуть, щоб резервний воротар отримував ігрову практику.

Контракт українця чинний до літа 2024 року. Якщо Лунін погодиться на продовження співпраці, то влітку "Реал" хоче віддати Андрія в оренду, щоб він отримував ігровий час

Лунін приєднався до "Реала" 2018 року із "Зорі" за 8,5 мільйонів євро. За цей час тричі грав у оренді – за "Леганес", "Вальядолід" та "Ов'єдо". За першу команду "вершкових" зіграв 11 матчів (з них 6 – цього сезону).

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