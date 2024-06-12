"Отримали впевненість перед Євро": Ребров оцінив розгромну перемогу збірної України над Молдовою

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував розгромну перемогу національної команди над Молдовою в заключному спарингу перед стартом фінального турніру Євро-2024.

Українська збірна на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі розбила Молдову з рахунком 4:0. За словами Реброва, це результат додасть його підопічним впевненості у своїх силах перед чемпіонатом Європи.

"Товариські матчі точно допоможуть. Ми планували ці зустрічі, дуже задоволений, що закінчили їх без травм – це дуже важливо. Миколенко зробить обстеження, сподіваюся, що все буде нормально. Розберемо і цю гру. Неважливо, як її зіграли – дуже важливо розібратися та спокійно готуватися до Євро.

Повірте, завжди є, що аналізувати, незалежно від рахунку. Наскільки задоволений командою в цих товариських матчах? Для цього їх і проводили. Розуміли, що будуть помилки, повинні їх виправляти. Я задоволений перемогою в останньому матчі. Отримали впевненість перед Євро. І це дуже важливо, щоб у таборі збірної була гарна атмосфера.

Всі мали зрозуміти, чому ми грали цей матч – він останній перед Євро. Я ніколи не люблю когось виділяти. Важливою є перемога і факт останнього спарингу перед Євро.

Це дуже велика подія, що ми потрапили на Євро. Велика подія для країни, що перебуває у стані війни. Ми вдячні всім вболівальникам. Всі гравці та тренерський штаб робитимуть все можливе для нашої країни, щоб гідно її представити на Євро", – цитує керманича "синьо-жовтих" Суспільне Спорт.

Раніше повідомлялося, що Ребров розкрив подробиці травми Миколенка перед стартом Євро-2024.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на чемпіонаті Європи зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Команда Реброва розпочне турнір 17 червня поєдинком проти Румунії в Мюнхені.

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Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.

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