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Отримав перелом руки на другій хвилині бою: український боєць невдало дебютував у UFC (відео)

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Отримав перелом руки на другій хвилині бою: український боєць невдало дебютував у UFC (відео)

instagram.com/denysbondarpsycho

Поєдинок тривав менше 90 секунд.

Український боєць Денис Бондар невдало дебютував у UFC.

Так, у ніч проти 6 лютого в Ентерпрайзі (Невада) відбувався турнір UFC Fight Night 200. У рамках найлегшої ваги українець провів поєдинок проти Малкольма Гордона з Канади.

Тривалої боротьби не вийшло, адже вже на другій хвилині протистояння Бондар отримав перелом руки. Як наслідок, бій завершився достроковою перемогою суперника.

Ця поразка стала для Бондаря третьою в кар'єрі. Також він має у своєму активі 14 перемог.

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