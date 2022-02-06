Отримав перелом руки на другій хвилині бою: український боєць невдало дебютував у UFC (відео)

Отримав перелом руки на другій хвилині бою: український боєць невдало дебютував у UFC (відео)

Поєдинок тривав менше 90 секунд.

Український боєць Денис Бондар невдало дебютував у UFC.

Так, у ніч проти 6 лютого в Ентерпрайзі (Невада) відбувався турнір UFC Fight Night 200. У рамках найлегшої ваги українець провів поєдинок проти Малкольма Гордона з Канади.

Тривалої боротьби не вийшло, адже вже на другій хвилині протистояння Бондар отримав перелом руки. Як наслідок, бій завершився достроковою перемогою суперника.

سريعاً وفي الجولة الأولى Malcolm Gordon يحقق الفوز على Denys Bondar#UFCVegas47

لمشاهدة نزالات UFC مباشرة وحصرياً حمل تطبيق #UFCArabia pic.twitter.com/EFTrS1nG45 — UFC Arabia (@UFCarabia) February 5, 2022

Ця поразка стала для Бондаря третьою в кар'єрі. Також він має у своєму активі 14 перемог.

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