Отримав шанс знову попрацювати з Мессі: "Інтер" Маямі призначив нового головного тренера

Клуб MLS очолив відомий аргентинський фахівець Херардо Мартіно.
Американський клуб "Інтер" Маямі, який цього літа підписав семиразового володаря "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі, призначив нового головного тренера.
Як повідомляє офіційний сайт "Інтера" Маямі, команду очолив 60-річний аргентинець Херардо Мартіно.
Деталі та термін угоди нового тренера клуб не став розголошувати.
"Він дуже шанована особа в нашому спорті, чий послужний список говорить сам за себе. Ми впевнені, що його досягнення в грі та досвід як головного тренера надихнуть нашу команду та потішать наших уболівальників. Із нетерпінням чекаємо того, який вплив він матиме на полі та поза ним", – сказав співвласник клубу Девід Бекхем.
Мартіно на посаді головного тренера "Інтера" Маямі замінить Філа Невілла, якого звільнили через незадовільні результати – лише 15 очок у 15 матчах.
Херардо раніше вже працював з Мессі у "Барселоні" та збірній Аргентини. Також він має досвід роботи в MLS, адже 2018 року ставав чемпіоном ліги з "Атлантою".
Від 2019 до 2022 року Мартіно очолював збірну Мексики, яку залишив після чемпіонату світу-2022 в Катарі.
Раніше повідомлялося, що колишній капітан "Барселони" Серхіо Бускетс став одноклубником Мессі в "Інтері" Маямі. Також за цю команду виступає український захисник Сергій Кривцов.
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