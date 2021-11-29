"Отримаєте бан": ФХУ попередила хокеїстів, які зібралися брати участь у Суперлізі

Федерація готова покарати порушників правил.

Хокейні клуби "Донбас" та "Краматорськ", які були автоматично виключені з Чемпіонату України, а також "Білий Барс" з "Маріуполем" нещодавно оголосили про створення власного турніру – Суперліги.

Федерація хокею України на своєму офіційному сайті вирішила нагадати гравцям, які зібралися виступати у Суперлізі, що лише ФХУ має право організовувати офіційні змагання.

"Всі гравці, тренери, посадові особи клубів, судді, лайнсмени, причетні до участі в нелегітимних турнірах, будуть дискваліфіковані і не допущені до участі в офіційних змаганнях. Не лише на території України, бо ці особи отримають бан у трансферній системі. Відповідно грати, судити чи тренувати команди з офіційного українського чемпіонату порушники не зможуть навіть у наступному сезоні. Всі, хто не підтримує державних інтересів щодо розвитку виду спорту, який може відбуватися виключно з дотриманням чинного законодавства нашої держави, будуть дискваліфіковані і позбавлені права участі в діяльності, пов’язаній з хокеєм, на невизначений термін", - зазначається у заяві організації.

Зазначимо, що клуби Суперліги вже проводять контрольні матчі та готуються до старту у грудні.

ФХУ раніше повідомила, що офіційний чемпіонат України продовжиться з чотирма учасниками ("Сокіл", "Кременчук", "Рулав Одд", "Дніпро").

Скандал в українському хокеї: з чого все почалося

Напередодні товариського турніру в Угорщині 6 хокеїстів "Донбасу" та один гравець "Краматорська" самовільно залишили розташування збірної України.

Рішення відкликати своїх хокеїстів з національної команди було ухвалено президентом "Донбасу" Борисом Колесніковим після засідання загальних зборів УХЛ.

У федерації хокею зазначили, що Колесніков "вкотре намагався нав’язати іншим учасникам товариства своє бачення процесу розвитку організації". У підсумку Колесніков демонстративно залишив засідання загальних зборів.

Не став виконувати наказ Колеснікова лише один гравець "Донбасу" Віталій Лялька. Одразу після цього клуб повідомив, що розірвав з ним контракт.

Після цього Федерація хокею України (ФХУ) відсторонила гравців, які самовільно залишили розташування збірної, від офіційних поєдинків на час проведення розслідування. Однак "Донбас" і "Краматорськ" три матчі поспіль бойкотували "бан" своїх хокеїстів і випускали їх на лід в іграх УХЛ, за що й були виключені з чемпіонату.