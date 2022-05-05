"Отримувала побажання смерті": відома українська легкоатлетка - про агресію росіян

Українська легкоатлетка Анна Рижикова прокоментувала ставлення російських і білоруських спортсменів, а також звичайних людей до війни в Україні.

За словами бронзової призерки Олімпіади-2012, їй надходили повідомлення з побажаннями смерті.

Про це Рижикова розповіла Рижикова в інтерв'ю Федерації легкої атлетики України.

"Коли почалася повномасштабна війна, у перші дні з Росії мені написав один спортсмен. Сказав, що розуміє, що відбувається, але боїться за свою сім’ю, тому не може робити ніяких заяв чи протестів, що все це не допоможе, бо проти політики неможливо йти.

І тут я зрозуміла, наскільки ми різні. Українці завжди відстоюють свої права й свободи – як у житті, так і в спорті.

Тепер я впевнена, що ніхто з українців в їхній бік навіть не подивиться. Якими б хорошими людьми вони не були, і як би нам не співчували, але вони спортсмени, а значить, лідери думок. І вони при цьому мовчать", - зазначила вона.

При цьому, Рижикова говорить, що деякі білоруси стали на підтримку України.

"З Білорусі є кілька спортсменів, які відкрито підтримують Україну. Два роки тому вони виступили проти режиму Лукашенка, дехто навіть був змушений залишити країну", - говорить спортсменка.

Тим часом від росіян вона отримала переважно негативні звернення.

"Насправді від росіян я отримала багато повідомлень, але не зі словами підтримки, а зі зворотнім змістом. У перші дні я виставила пост, який навіть не був надто агресивним, зате на мене стільки всього вилилося. І так, саме від спортсменів.

Я навіть не знала, що стільки людей мене може знайти в інстаграмі. У той момент зрозуміла, наскільки там все сумно.

Ми, як і всі, в перші дні намагалися показати правду, розповісти, що насправді відбувається, хотіли достукатися до людей, які нам ніби як мають довіряти, адже ми змагалися на одних стадіонах.

Ми намагалися донести всім, що у нас війна. У відповідь з боку Європи й світу отримали шалену підтримку, а з боку Росії зустрічали слова про те, що це все вигадка, що звичайні люди нічого не можуть зробити, або отримували побажання смерті. Це просто дикість", – сказала Рижикова.

Нагадаємо, що директор донецького "Шахтаря" з футболу відповів людям, які незадоволені відстороненням російських спортсменів.

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