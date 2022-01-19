"Отримую максимум 20%": Усик зізнався, скільки насправді складає його гонорар за бій

Українця здивувала сума, яку назвали ЗМІ.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) зізнався, що суми його гонорарів за бій, які оприлюднюють ЗМІ не мають нічого спільного з дійсністю.

Зокрема, повідомлялося, що українець нібито отримав за бій із Ентоні Джошуа 18 мільйонів доларів.

"Я читав про ці цифри і подумав: "А нехай так і буде". А чому б і ні? Але це не відповідає дійсності. У таких поєдинках, як я боксував зараз, я отримую максимум 20%. Це мені, і звідти вже отримують промоутери та моя команда", - розповів Усик у інтерв'ю на каналі Маші Єфросиніної на YouTube.

Також спортсмен зазначив, що дуже багато грошей витрачає під час підготовки до поєдинків.

"Йдуть витрати на підготовку, проживання, харчування, я оплачую своїх спаринг-партнерів, які приїжджають до мене. Хороший спаринг-партнер на тиждень коштуватиме мінімум 1500$. А він приїжджає на 2-3, а то й 5 тижнів. А у мене тренування можуть йти 10-15 тижнів. І я плачу за спаринг-партнерів, їжу, переїзд, дорогу їм же, це все роблю я. Тому що це все потрібне мені", - сказав Усик.

Він також зазначив, що ще не отримав виплати за бій проти Ентоні Джошуа, але право перегляду на поєдинок з британцем, за даними українського боксера, придбав 1 мільйон глядачів. При цьому, Усик не уточнив, про яку країну йдеться.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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