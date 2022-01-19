"Отримую максимум 20%": Усик зізнався, скільки насправді складає його гонорар за бій

Українця здивувала сума, яку назвали ЗМІ.
Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) зізнався, що суми його гонорарів за бій, які оприлюднюють ЗМІ не мають нічого спільного з дійсністю.
Зокрема, повідомлялося, що українець нібито отримав за бій із Ентоні Джошуа 18 мільйонів доларів.
"Я читав про ці цифри і подумав: "А нехай так і буде". А чому б і ні? Але це не відповідає дійсності. У таких поєдинках, як я боксував зараз, я отримую максимум 20%. Це мені, і звідти вже отримують промоутери та моя команда", - розповів Усик у інтерв'ю на каналі Маші Єфросиніної на YouTube.
Також спортсмен зазначив, що дуже багато грошей витрачає під час підготовки до поєдинків.
"Йдуть витрати на підготовку, проживання, харчування, я оплачую своїх спаринг-партнерів, які приїжджають до мене. Хороший спаринг-партнер на тиждень коштуватиме мінімум 1500$. А він приїжджає на 2-3, а то й 5 тижнів. А у мене тренування можуть йти 10-15 тижнів. І я плачу за спаринг-партнерів, їжу, переїзд, дорогу їм же, це все роблю я. Тому що це все потрібне мені", - сказав Усик.
Він також зазначив, що ще не отримав виплати за бій проти Ентоні Джошуа, але право перегляду на поєдинок з британцем, за даними українського боксера, придбав 1 мільйон глядачів. При цьому, Усик не уточнив, про яку країну йдеться.
У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
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