"П****ць Російській Федерації": український стронгмен потужно відсвяткував перемогу на турнірі в США (відео)

Український стронгмен Олексій Новіков став переможцем престижного турніру Rogue Invitational Strongman Competition 2022, який відбувся в американському Остіні.

За підсумками змагань 26-річний киянин набрав 49,5 бала. Свого найближчого переслідувача, американця Трея Мітчелла, українець обійшов всього на півтора очка.

Трійку призерів замкнув канадець Мітчелл Гупер (43,5 бала). Ще один українець Павло Наконечний став п'ятим (35 очок).

The final results of the 2022 Rogue Invitational Strongman competition. #rogueinvitational #ryourogue pic.twitter.com/QdNIDJ4p3P — Rogue Fitness (@RogueFitness) October 30, 2022

За цю перемогу Новіков заробив найбільший гонорар у кар'єрі - 112 108 доларів.

Українець бурхливо відреагував на свій успіх. Одразу після оголошення фінального результату наш співвітчизник не стримував емоцій.

"Слава Україні! Слава Нації! І п****ць Російській Федерації!" - гучно прокричав Новіков на камеру.

Пізніше Олексій прокоментував перемогу на своїй сторінці в Instagram.

"Яке прекрасне закінчення спортивного сезону. Як і всі перемоги цього року, ця також присвячена Україні та українському народу. Я вас люблю, ви неперевершені, гордий бути українцем. Дякую всім, хто доклав руку до того, що я можу тренуватися в Україні, і як українець, низький уклін всим, хто боронить мою країну. Ми вкотре довели на спортивній арені, що ми найсильніші. Ще трішки залишилось, і ми розквітнемо з небувалим розмахом у своїй сторонці. Кожен робить свою роботу і робіть її якомога краще", - написав Новіков.

Нагадаємо, в липні цього року Новіков вдруге поспіль став чемпіоном Strongman Classic. Після своєї перемоги в Лондоні стронгмен закликав усіх донатити гроші на ЗСУ. Від початку повномасштабного російського вторгнення Олексій активно займається волонтерством, а свої призові зі змагань жертвує на потреби української армії.

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