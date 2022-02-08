П'яним не пустили до бару: зірковий одноклубник Зінченка вляпався у новий скандал (відео)

П'яним не пустили до бару: зірковий одноклубник Зінченка вляпався у новий скандал (відео)

Джек Гріліш знову опинився в центрі уваги через свою поведінку.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Джек Гріліш опинився в епіцентрі чергового скандалу.

У Мережі з'явилося відео, як 26-річний англійський футболіст у стані алкогольного сп'яніння намагається зайти до місцевого бару. Самостійно гравець "городян" йти вже не міг, тому його вів вулицею товариш.

На кадрах з ролику також можна помітити інших двох футболістів "Сіті" - Кайла Вокера і Ріяда Мареза, але вони явно перебували в кращому стані, ніж Гріліш.

Потрапити до бару Джеку так і не вдалося - охорона закладу не пустила гравця, який ледве тримався на ногах.

Guess no one will say anything because it’s not Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL — ًEllis. (@EIIisV3) February 7, 2022

Зазначимо, що Гріліш уже не вперше вляпався у неприємну історію. Навесні 2020 року він опублікував у соцмережах відео, в якому закликав своїх підписників залишатися вдома під час пандемії COVID-19, але сам вирушив на вечірку, а після неї розбив свою автівку, протаранивши кілька автомобілів.

Гріліш минулого літа перебрався до "Манчестер Сіті" з "Астон Вілли" за 100 мільйонів фунтів (118,5 мільйона євро), підписавши контракт на шість років.

У поточному сезоні Джек провів за "городян" 24 матчі, забив три голи і віддав три результативні передачі.

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