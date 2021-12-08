П'яний футболіст іспанського клубу влаштував ДТП на своєму Mercedes, є постраждалі

Кількість алкоголя в крові гравця удвічі перевищувала допустиму межу.

Півзахисник іспанського "Вальядоліда" Гонсало Плата потрапив у ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляє Marca, Mercedes колумбійського футболіста вранці зіштовхнувся з таксі в центрі Вальядоліда. У результаті аварії постраждали водій та пасажир таксі, обоє були доправлені до лікарні. Вони отримали травми легкої тяжкості.

Gonzalo Plata provoca un grave accidente en Valladolid y duplica la tasa de alcohol. El jugador ecuatoriano del Real Valladolid se ha visto envuelto en un incidente en la madrugada de este miércoles pic.twitter.com/sTwrE20K0t — MARCA (@marca) December 8, 2021

Тест на алкоголь гравця "Вальядоліда" показав дворазове перевищення допустимого рівня вмісту спирту в крові. Після ДТП футболіста було взято під варту. Правоохоронні органи розслідують цю справу.

"Вальядолід" виступив із заявою на офіційному сайті, де повідомив, що шкодує через поведінку Гонсало та травми, яких зазнали учасники аварії. Клуб розпочав дисциплінарне розслідування щодо гравця.

Плата виступає за іспанську команду на правах оренди до кінця сезону. Права на футболіста належать португальському "Спортингу".

У поточному сезоні 21-річний Плата забив чотири голи в 11 матчах Сегунди (другого за силою іспанського дивізіону - прим.).

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