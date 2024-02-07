П'ять боїв, серед яких два – з Усиком: Ф'юрі озвучив грандіозні плани на майбутнє (відео)

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив про наміри провести щонайменше ще п'ять поєдинків до кінця своєї боксерської кар'єри.

У своєму відеозверненні в Instagram 35-річний британець розповів, що планує по два рази зустрітися в ринзі з Олександром Усиком та Ентоні Джошуа, а також провести бій-реванш з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

"Я постійно чую розмови від людей про те, що я повинен завершити кар'єру, чи що я скоро піду на пенсію, чи щось ще. Я не збираюся йти на пенсію. У мене два бої з Усиком за звання абсолютного чемпіона, два.

Потім я битимуся з Ей Джеєм, принаймні один раз. Можливо, двічі, якщо буде реванш. Якщо він захоче його після першого побиття, яке я йому влаштую. А потім я знову битимуся з Нганну. І це лише початок.

Тож є п'ять боїв, щоб розпалити апетит. Я нікуди не піду. Нікуди. Мені 35 років, я у самому розквіті сил", – сказав Ф'юрі.

‼️ Tyson Fury on Instagram today confirming that he won't be retiring any time soon and maps out his five-fight plan to face Oleksandr Usyk twice, Anthony Joshua twice, then rematch Francis Ngannou: "I ain't going nowhere."



[ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/zmjbu3Z9Me — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 7, 2024

До слова, свій останній поєдинок "Циганський король" провів саме проти Нганну. В ніч проти 29 жовтня минулого року Ф'юрі переміг камеруно-французького бійця ММА роздільним рішенням суддів, хоча у третьому раунді сам побував у нокдауні.

У послужному списку Ф'юрі 34 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия у професійному боксі.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого, однак через травму британця його перенесли на 18 травня . Місце проведення бою не змінилося – боксери зійдуться в ринзі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Щоб уникнути ще одного зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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