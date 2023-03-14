П'ять м'ячів Голанда дозволили "Манчестер Сіті" знищити "Лейпциг" і вийти до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Команда Хосепа Гвардіоли не залишила супернику з Німеччини жодних шансів.

"Манчестер Сіті" розтрощив "РБ Лейпциг" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 7:0 .

Героєм зустрічі став норвезький бомбардир "городян" Ерлінг Голанд, який відправив до сітки воріт "биків" одразу п'ять м'ячів.

На 22-й хвилині Голанд відкрив рахунок у поєдинку, реалізувавши пенальті. А на 24-й, 45+2-й, 54-й і 57-й хвилинах норвежець відзначився вже з гри.

Ще один гол у ворота "Лейпцига" на початку другого тайму забив Ілкай Гюндоган. Крапку в грі на 90+2-й хвилині поставив Кевін Де Брейне.

У першому матчі в Німеччині "Лейпциг" і "Манчестер Сіті" зіграли внічию (1:1). Таким чином, команда Хосепа Гвардіоли за сумою двох поєдинків впевнено вийшла до чвертьфіналу турніру.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

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