"П'ять років тому він був ніким": Ф'юрі зневажливо висловився про Усика в очікуванні бою за "абсолюта"

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував потенційний поєдинок з чемпіоном за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

"У решти були підгузки, коли я думав про Кличка. Про них навіть не думали. Усик? Коли він став професіоналом? А Джошуа? 2012-й, 2013-й? Коли вони боксували на Олімпіаді-2012, я вже був у п'ятірці найкращих у світі.

Бився в елімінаторі проти Каннінгема у Медісон-сквер-гарден. А Усик із Джошуа тоді ще в майках стрибали на рингу, тому не думав про них. А коли Ентоні з'явився на горизонті, у мене була пауза в кар'єрі. Усика взагалі ніколи не було в моїх думках.

Звідки він взагалі взявся? Раптом цей українець піднявся у вазі, побив Джошуа, забрав усе визнання Ентоні, яке той будував роками. Усик – гідний суперник, але п'ять років тому він був ніким, про нього ніхто навіть не думав", – сказав Ф’юрі для The Fight Within.

Нагадаємо, раніше промоутер Усика підтвердив домовленість із Ф'юрі щодо проведення об'єднавчого поєдинку. Його переможець стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Офіційно дату та місце бою ще не оголошували.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 4 грудня 2022 року "Циганський король" повернувся в ринг і нокаутом переміг свого співвітчизника Дерека Чісору.

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