П'ять українських тенісисток потрапили до основної сітки Roland Garros-2024

Французький мейджор відбудеться від 20 травня до 9 червня.
П'ять українських тенісисток увійшли до основної сітки одиночного розряду Roland Garros 2024 року.
Як повідомляє офіційний сайт турніру Grand Slam, нашу країну в основі Відкритого чемпіонату Франції представлять Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська і Леся Цуренко.
Завдяки "замороженому рейтингу" до основної сітки Roland Garros-2024 потрапили експерші ракетки світу Анжелік Кербер (Німеччина) та Наомі Осака (Японія).
Також прямі путівки за захищеними очками отримали Ірина-Камелія Бегу (Румунія), Аманда Анісімова (США), Б'янка Андреєску (Канада), Юлія Грабгер (Австрія) та Алісон ван Ейтванк (Бельгія).
Roland Garros-2024 відбудеться від 20 травня до 9 червня. Минулого року переможницею жіночого одиночного турніру стала перша ракетка світу полька Іга Швьонтек.
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