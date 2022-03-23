П'ять європейських збірних бойкотуватимуть ЧС з водних видів спорту, якщо до турніру допустять представників країни-агресорки

П'ять європейських збірних бойкотуватимуть ЧС з водних видів спорту, якщо до турніру допустять представників країни-агресорки

Міжнародна федерація плавання досі не запровадила санкцій щодо спортсменів із Росії та Білорусі.

Збірна Норвегії категорично висловилися проти участі російських та білоруських спортсменів на чемпіонаті світу з водних видів спорту. З тим самим закликом раніше виступили Швеція, Швейцарія, Польща та Німеччина.

Про це повідомляє NKR.no.

На відміну від більшості інших спортивних організацій та федерації, які заборонили атлетам з Росії та Білорусі брати участь у своїх змаганнях через війну проти України, Міжнародна федерація плавання (FINA) такого рішення не ухвалила.

Наразі FINA лише покарала Росію позбавленням права на проведення чемпіонату світу на короткій воді, а атлети можуть виступати на змаганнях як нейтральні.

Чемпіонат світу з водних видів спорту має відбутися у Будапешті (Угорщина) у період від 18 червня до 3 липня. Змагання відбуватимуться у п'яти дисциплінах – плавання, артистичне плавання, стрибки у воду, плавання на відкритій воді та водне поло.

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