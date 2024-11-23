П'ята поразка поспіль: "Манчестер Сіті" зазнав нищівного фіаско від "Тоттенгема" в АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" вдома зазнав розгромної поразки від "Тоттенгема" в центральному поєдинку 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершилася з рахунком 0:4 .

У першому таймі дубль у складі "шпор" оформив Джеймс Меддісон, забивши на 13-й і 20-й хвилинах.

Після перерви підопічні Ангелоса Постекоглу довели справу до розгрому. На 53-й хвилині голом відзначився Педро Порро. Остаточний рахунок гри на 90+3-й хвилині встановив Бреннан Джонсон, відправивши четвертий м'яч у ворота "городян".

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Тоттенгем"

Буде додано незабаром.

Для "Манчестер Сіті" це п'ята поразка поспіль у всіх турнірах. Раніше "небесно-блакитні" вилетіли від "Тоттенгема" (1:2) з Кубка англійської ліги, поступилися "Борнмуту" (1:2) та "Брайтону" (1:2) в АПЛ, а також розгромно програли "Спортингу" (1:4) в Лізі чемпіонів.

"Городяни" вперше під керівництвом Гвардіоли зазнали п'яти поразок поспіль. Сам Пеп також уперше за свою тренерську кар'єру програв п'ять матчів поспіль.

"Манчестер Сіті" (23 очки) залишився на другому місці в АПЛ і на 5 балів відстає від лідера "Ліверпуля", який має гру в запасі. "Тоттенгем" (19 пунктів) піднявся на шосту сходинку.

У наступному турі АПЛ команда Гвардіоли 1 грудня на виїзді позмагається з "Ліверпулем", а "шпори" того ж дня приймуть "Фулгем".

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