П'ята поразка в шести матчах: "Дженоа" Шевченка поступилася "Лаціо" та залишилася на дні Серії А

П'ята поразка в шести матчах: "Дженоа" Шевченка поступилася "Лаціо" та залишилася на дні Серії А

Тренерська кар'єра Андрія на Апеннінах поки що не складається.

"Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка програла "Лаціо" у стартовому матчі 18-го туру італійської Серії A. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі закінчився з рахунком 3:1 .

Підопічні Мауріціо Саррі вийшли вперед на 36-й хвилині. Сітку воріт генуезців вразив Педро після передачі Феліпе Андерсона.

У другому таймі "орли" закріпили свою перевагу. На 75-й хвилині Франческо Ачербі відправив другий м'яч у ворота команди українського тренера.

На 81-й хвилині Маттія Дзакканьї зробив рахунок розгромним. Підопічні Шевченко відповіли лише голом престижу, який забив на 86-й хвилині Філіппо Мелегоні.

Зазначимо, що для екскерманича збірної України це був сьомий матч на чолі "грифонів". У шести поєдинках національного чемпіонату "Дженоа" зазнала 5 поразок та одного разу зіграла внічию. У попередньому турі Серії А команда Шевченка поступилася "Сампдорії" в принциповому генуезькому дербі.

А от у Кубку Італії український тренер має привід для радощів. На тижні "Дженоа" в 1/16 фіналу обіграла "Салернітану" та вийшла до наступного раунду турніру. Ця перемога стала першою для Шевченка на чолі "грифонів".