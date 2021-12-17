П'ята поразка в шести матчах: "Дженоа" Шевченка поступилася "Лаціо" та залишилася на дні Серії А

Тренерська кар'єра Андрія на Апеннінах поки що не складається.
"Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка програла "Лаціо" у стартовому матчі 18-го туру італійської Серії A. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі закінчився з рахунком 3:1.
Підопічні Мауріціо Саррі вийшли вперед на 36-й хвилині. Сітку воріт генуезців вразив Педро після передачі Феліпе Андерсона.
У другому таймі "орли" закріпили свою перевагу. На 75-й хвилині Франческо Ачербі відправив другий м'яч у ворота команди українського тренера.
На 81-й хвилині Маттія Дзакканьї зробив рахунок розгромним. Підопічні Шевченко відповіли лише голом престижу, який забив на 86-й хвилині Філіппо Мелегоні.
Зазначимо, що для екскерманича збірної України це був сьомий матч на чолі "грифонів". У шести поєдинках національного чемпіонату "Дженоа" зазнала 5 поразок та одного разу зіграла внічию. У попередньому турі Серії А команда Шевченка поступилася "Сампдорії" в принциповому генуезькому дербі.
А от у Кубку Італії український тренер має привід для радощів. На тижні "Дженоа" в 1/16 фіналу обіграла "Салернітану" та вийшла до наступного раунду турніру. Ця перемога стала першою для Шевченка на чолі "грифонів".
- "Дженоа" з 10 очками продовжує йти в зоні вильоту з Серії А. Команда Шевченка опустилася з 18-го місця на 19-те. Щоправда, від рятівної 17-ї сходинки генуезців відділяють всього два бали.
- "Лаціо" (25 балів) піднявся на 8-му позицію в таблиці Чемпіонату Італії, зрівнявшись з "Ювентусом" і "Ромою", які свої поєдинки цього туру проведуть 18 грудня.
- У 19-му турі внутрішньої першості "грифони" 21 грудня приймуть "Аталанту" Руслана Малиновського, а римляни 22 грудня завітають у гості до "Венеції".