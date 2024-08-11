П'яте "золото" поспіль: визначився тріумфатор чоловічого баскетбольного турніру Олімпіади-2024

Американці з Леброном Джеймсом, Стефом Каррі та Кевіном Дюрантом у фіналі обіграли Францію.

Збірна США стала переможцем чоловічого баскетбольного турніру Олімпіади-2024.

У фінальному матчі "зірково-смугасті" здобула перемогу над господарями змагань Францією з рахунком 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став француз Віктор Вембаньяма – 26 очок. Другим скорером у французькій команді був Гершон Ябуселе, який зумів набрати 20 пунктів.

В американців, які приїхали на Ігри до Парижа мегазірковим складом, найбільше очок здобув Стеф Каррі – 24, причому він влучив 8 з 12 триочкових. По 15 очок заробили Девін Букер і Кевін Дюрант, а Леброн Джеймс оформив дабл-дабл: 14 очок + 10 передач.

Оляд матчу Франція – США

Для чоловічої збірної США з баскетболу це п'яте "золото" поспіль на Олімпійських іграх. На Олімпіаді-2020 у Токіо американці у фіналі також обіграли Францію (87:82).

США здобули свою 17-ту в історії перемогу на Олімпійських іграх у чоловічому баскетболі. Лише тричі вони не вигравали Олімпіаду, коли брали в ній участь. Востаннє таке трапилося в Афінах-2004, коли американці в півфіналі зазнали поразки від майбутнього чемпіона, збірної Аргентини (81:89).

Зазначимо, що 35-річний Дюрант встановив новий олімпійський рекорд. Він став першим гравцем, який виграв чотири "золота" (усі – поспіль у 2012-2024 роках) у чоловічому баскетболі на ОІ. Для 39-річного Леброна Джеймса це третя олімпійська золота медаль, а для 36-річного Стефа Каррі – дебютна в кар'єрі.

"Бронзу" чоловічого баскетбольного турніру Олімпіади-2024 виграла Сербія, яка в матчі за третє місце перемогла чинних чемпіонів світу, команду Німеччини, з рахунком 93:83.

Додамо, що фінальний матч жіночого баскетбольного турніру ОІ-2024 відбудеться в останній день змагань, 11 серпня. За "золото" також позмагаються Франція та США (початок – о 16:30 за київським часом).

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