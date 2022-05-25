"Пацюки втікають з корабля, що тоне": український каратист принизив російського дипломата

"Пацюки втікають з корабля, що тоне": український каратист принизив російського дипломата

Бронзовий призер Олімпіади-2020 каратист Станіслав Горуна висміяв радника російського постійного представництва при ООН в Женеві Бориса Бондарєва, який подав у відставку.

У своїй заяві чиновник підкреслив, що за час дипломатичної служби йому ще "ніколи не було так соромно за свою країну".

Ці слова Горуна прокоментував на своїй сторінці в Instagram.

"Бачили це? Це приємно. Пацюки втікають з корабля, що тоне" - написав Горуна.

Фото: instagram.com/iamhoruna/

Нагадаємо, що український каратист продав бронзову медаль Олімпіади-2020 у Токіо, щоб зібрати кошти для українських захисників під час війни з російськими окупантами, але отримає назад свою нагороду.

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