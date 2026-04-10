Падел як новий фітнес-тренд: чому цей вид спорту стрімко стає популярним в Україні

Сергій Стаховський та Андрій Шевченко грають у падел / Федерація паделу України

Ще кілька років тому пошук "ідеального тренування" зазвичай закінчувався абонементом до спортзалу. Сьогодні ж цей сценарій все частіше змінюється: люди шукають не просто навантаження, а емоцію, динаміку і живе спілкування. Саме на цьому перетині і з'являється падел — формат, який поступово змінює уявлення про те, яким має бути сучасний спорт.

Його популярність почала зростати не через класичні спортивні досягнення, а завдяки лайфстайлу. Падел органічно вписався у культуру відпочинку: короткі матчі, формат 2 на 2, можливість поєднати гру зі спілкуванням — усе це зробило його привабливим для тих, хто не готовий витрачати роки на освоєння складних технік, але хоче залишатися активним.

В Україні цей тренд тільки формується, але вже має чіткі обриси. Падел поступово виходить за межі вузького спортивного середовища і стає частиною міського лайфстайлу. Його обирають не стільки через моду, скільки через відчуття: це спосіб провести час, перезавантажитися і водночас дати тілу необхідний рух — без тиску і виснаження.

Чому падел витісняє тренажерки

Головна причина — у відчуттях, які дає гра.

Як пояснює зірковий тренер, чемпіон України та гравець збірної Станіслав Архипов, падел кардинально відрізняється від класичного фітнесу.

"Падел підходить для будь-якого віку. Це суперсоціальна гра, яка більше схожа на тусовку, ніж на спорт. Люди приходять не тренуватися, а отримувати емоції — і саме це їх утримує", — говорить він.

У цьому і полягає ключова різниця. Якщо тренажерна зала часто потребує дисципліни і зусиль "через не хочу", то падел працює інакше — через інтерес і азарт.

"У залі ти змушуєш себе тренуватися. У паделі ти просто граєш — і навіть не помічаєш, як отримуєш фізичне навантаження", — додає тренер.

Користь для тіла без перевантаження

Попри легкість і ігровий формат, падел дає відчутний фізичний ефект.

"Це дуже хороше кардіо. Чим вищий рівень гри — тим більше навантаження. Найбільше працюють ноги — ікри, стегна, сідниці. Також включається корпус і рука", — пояснює Станіслав Архипов.

Водночас тренер наголошує: падел — це не про "качалку", а про функціональну форму.

"Він не замінить силові тренування, якщо ваша мета — м'язова маса. Але як спосіб залишатися активним і витривалим — це один із найкращих варіантів".

Легкий вхід і швидкий прогрес

Ще одна причина, чому падел так швидко набирає популярності, — доступність для новачків.

"У паделі дуже низький поріг входу. Вже після кількох занять можна почати грати і навіть брати участь у турнірах для початківців", — зазначає Архипов.

Це створює ефект швидкого результату, який рідко зустрічається у спорті.

"Ти бачиш прогрес майже одразу. І це дуже мотивує".

Чому на падел "підсідають"

Окремий феномен — це бажання повертатися на корт.

"Це соціальна гра. Ти постійно взаємодієш із партнером, знайомишся з новими людьми. І плюс — азарт. Це поєднання дає той самий ефект, через який люди "підсідають", — пояснює Станіслав Архипов.

Саме тому падел усе частіше замінює не лише тренажерну залу, а й класичні формати відпочинку.

Чи доступний падел в Україні

Поки що цей вид спорту в Україні не можна назвати повністю масовим. Основна причина — інфраструктура та вартість.

"На старті падел був досить дорогим, особливо з тренером. Але якщо грати вчотирьох і ділити корт — це вже доступніше, ніж теніс", — пояснює тренер.

Водночас ситуація швидко змінюється: нові корти відкриваються у великих містах, і конкуренція поступово знижує бар'єр входу.

Новий формат спорту

Сьогодні падел — це вже не просто тренд, який прийшов від зірок. Це новий формат активності, який поєднує спорт, відпочинок і соціальне життя.

І якщо раніше його обирали переважно селебріті, то тепер він стає вибором тих, хто хоче отримувати від спорту не лише результат, а й задоволення.

Андрій Шевченко, Станіслав Архипов і Сергій Ребров / Фото: Федерація паделу України

"Я думаю, що зараз ідеальний момент, щоб спробувати. Просто взяти ракетку і вийти на корт", — підсумовує Станіслав Архипов.

І схоже, що саме за таким форматом — майбутнє фітнесу.