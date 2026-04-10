Падел як новий фітнес-тренд: чому цей вид спорту стрімко стає популярним в Україні
Розповідаємо, як падел закохує у себе все більше й більше людей, змінюючи уявлення про сучасний спорт.
Ще кілька років тому пошук "ідеального тренування" зазвичай закінчувався абонементом до спортзалу. Сьогодні ж цей сценарій все частіше змінюється: люди шукають не просто навантаження, а емоцію, динаміку і живе спілкування. Саме на цьому перетині і з'являється падел — формат, який поступово змінює уявлення про те, яким має бути сучасний спорт.
Його популярність почала зростати не через класичні спортивні досягнення, а завдяки лайфстайлу. Падел органічно вписався у культуру відпочинку: короткі матчі, формат 2 на 2, можливість поєднати гру зі спілкуванням — усе це зробило його привабливим для тих, хто не готовий витрачати роки на освоєння складних технік, але хоче залишатися активним.
В Україні цей тренд тільки формується, але вже має чіткі обриси. Падел поступово виходить за межі вузького спортивного середовища і стає частиною міського лайфстайлу. Його обирають не стільки через моду, скільки через відчуття: це спосіб провести час, перезавантажитися і водночас дати тілу необхідний рух — без тиску і виснаження.
Чому падел витісняє тренажерки
Головна причина — у відчуттях, які дає гра.
Як пояснює зірковий тренер, чемпіон України та гравець збірної Станіслав Архипов, падел кардинально відрізняється від класичного фітнесу.
"Падел підходить для будь-якого віку. Це суперсоціальна гра, яка більше схожа на тусовку, ніж на спорт. Люди приходять не тренуватися, а отримувати емоції — і саме це їх утримує", — говорить він.
У цьому і полягає ключова різниця. Якщо тренажерна зала часто потребує дисципліни і зусиль "через не хочу", то падел працює інакше — через інтерес і азарт.
"У залі ти змушуєш себе тренуватися. У паделі ти просто граєш — і навіть не помічаєш, як отримуєш фізичне навантаження", — додає тренер.
Користь для тіла без перевантаження
Попри легкість і ігровий формат, падел дає відчутний фізичний ефект.
"Це дуже хороше кардіо. Чим вищий рівень гри — тим більше навантаження. Найбільше працюють ноги — ікри, стегна, сідниці. Також включається корпус і рука", — пояснює Станіслав Архипов.
Водночас тренер наголошує: падел — це не про "качалку", а про функціональну форму.
"Він не замінить силові тренування, якщо ваша мета — м'язова маса. Але як спосіб залишатися активним і витривалим — це один із найкращих варіантів".
Легкий вхід і швидкий прогрес
Ще одна причина, чому падел так швидко набирає популярності, — доступність для новачків.
"У паделі дуже низький поріг входу. Вже після кількох занять можна почати грати і навіть брати участь у турнірах для початківців", — зазначає Архипов.
Це створює ефект швидкого результату, який рідко зустрічається у спорті.
"Ти бачиш прогрес майже одразу. І це дуже мотивує".
Чому на падел "підсідають"
Окремий феномен — це бажання повертатися на корт.
"Це соціальна гра. Ти постійно взаємодієш із партнером, знайомишся з новими людьми. І плюс — азарт. Це поєднання дає той самий ефект, через який люди "підсідають", — пояснює Станіслав Архипов.
Саме тому падел усе частіше замінює не лише тренажерну залу, а й класичні формати відпочинку.
Чи доступний падел в Україні
Поки що цей вид спорту в Україні не можна назвати повністю масовим. Основна причина — інфраструктура та вартість.
"На старті падел був досить дорогим, особливо з тренером. Але якщо грати вчотирьох і ділити корт — це вже доступніше, ніж теніс", — пояснює тренер.
Водночас ситуація швидко змінюється: нові корти відкриваються у великих містах, і конкуренція поступово знижує бар'єр входу.
Новий формат спорту
Сьогодні падел — це вже не просто тренд, який прийшов від зірок. Це новий формат активності, який поєднує спорт, відпочинок і соціальне життя.
І якщо раніше його обирали переважно селебріті, то тепер він стає вибором тих, хто хоче отримувати від спорту не лише результат, а й задоволення.
"Я думаю, що зараз ідеальний момент, щоб спробувати. Просто взяти ракетку і вийти на корт", — підсумовує Станіслав Архипов.
І схоже, що саме за таким форматом — майбутнє фітнесу.