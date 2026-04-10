ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
4 хв

Падел як новий фітнес-тренд: чому цей вид спорту стрімко стає популярним в Україні

Розповідаємо, як падел закохує у себе все більше й більше людей, змінюючи уявлення про сучасний спорт.

Автор публікації
Максим Приходько
Сергій Стаховський та Андрій Шевченко грають у падел

Ще кілька років тому пошук "ідеального тренування" зазвичай закінчувався абонементом до спортзалу. Сьогодні ж цей сценарій все частіше змінюється: люди шукають не просто навантаження, а емоцію, динаміку і живе спілкування. Саме на цьому перетині і з'являється падел — формат, який поступово змінює уявлення про те, яким має бути сучасний спорт.

Його популярність почала зростати не через класичні спортивні досягнення, а завдяки лайфстайлу. Падел органічно вписався у культуру відпочинку: короткі матчі, формат 2 на 2, можливість поєднати гру зі спілкуванням — усе це зробило його привабливим для тих, хто не готовий витрачати роки на освоєння складних технік, але хоче залишатися активним.

В Україні цей тренд тільки формується, але вже має чіткі обриси. Падел поступово виходить за межі вузького спортивного середовища і стає частиною міського лайфстайлу. Його обирають не стільки через моду, скільки через відчуття: це спосіб провести час, перезавантажитися і водночас дати тілу необхідний рух — без тиску і виснаження.

Чому падел витісняє тренажерки

Головна причина — у відчуттях, які дає гра.

Як пояснює зірковий тренер, чемпіон України та гравець збірної Станіслав Архипов, падел кардинально відрізняється від класичного фітнесу.

"Падел підходить для будь-якого віку. Це суперсоціальна гра, яка більше схожа на тусовку, ніж на спорт. Люди приходять не тренуватися, а отримувати емоції — і саме це їх утримує", — говорить він.

Фото: Федерація паделу України

У цьому і полягає ключова різниця. Якщо тренажерна зала часто потребує дисципліни і зусиль "через не хочу", то падел працює інакше — через інтерес і азарт.

"У залі ти змушуєш себе тренуватися. У паделі ти просто граєш — і навіть не помічаєш, як отримуєш фізичне навантаження", — додає тренер.

Користь для тіла без перевантаження

Попри легкість і ігровий формат, падел дає відчутний фізичний ефект.

"Це дуже хороше кардіо. Чим вищий рівень гри — тим більше навантаження. Найбільше працюють ноги — ікри, стегна, сідниці. Також включається корпус і рука", — пояснює Станіслав Архипов.

Фото: Федерація паделу України

Водночас тренер наголошує: падел — це не про "качалку", а про функціональну форму.

"Він не замінить силові тренування, якщо ваша мета — м'язова маса. Але як спосіб залишатися активним і витривалим — це один із найкращих варіантів".

Легкий вхід і швидкий прогрес

Ще одна причина, чому падел так швидко набирає популярності, — доступність для новачків.

"У паделі дуже низький поріг входу. Вже після кількох занять можна почати грати і навіть брати участь у турнірах для початківців", — зазначає Архипов.

Це створює ефект швидкого результату, який рідко зустрічається у спорті.

"Ти бачиш прогрес майже одразу. І це дуже мотивує".

Фото: Федерація паделу України

Чому на падел "підсідають"

Окремий феномен — це бажання повертатися на корт.

"Це соціальна гра. Ти постійно взаємодієш із партнером, знайомишся з новими людьми. І плюс — азарт. Це поєднання дає той самий ефект, через який люди "підсідають", — пояснює Станіслав Архипов.

Саме тому падел усе частіше замінює не лише тренажерну залу, а й класичні формати відпочинку.

Фото: Федерація паделу України

Чи доступний падел в Україні

Поки що цей вид спорту в Україні не можна назвати повністю масовим. Основна причина — інфраструктура та вартість.

"На старті падел був досить дорогим, особливо з тренером. Але якщо грати вчотирьох і ділити корт — це вже доступніше, ніж теніс", — пояснює тренер.

Водночас ситуація швидко змінюється: нові корти відкриваються у великих містах, і конкуренція поступово знижує бар'єр входу.

Фото: Федерація паделу України

Новий формат спорту

Сьогодні падел — це вже не просто тренд, який прийшов від зірок. Це новий формат активності, який поєднує спорт, відпочинок і соціальне життя.

І якщо раніше його обирали переважно селебріті, то тепер він стає вибором тих, хто хоче отримувати від спорту не лише результат, а й задоволення.

Андрій Шевченко, Станіслав Архипов і Сергій Ребров / Фото: Федерація паделу України

"Я думаю, що зараз ідеальний момент, щоб спробувати. Просто взяти ракетку і вийти на корт", — підсумовує Станіслав Архипов.

І схоже, що саме за таким форматом — майбутнє фітнесу.

Дата публікації
Кількість переглядів
236
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie