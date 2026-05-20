Проспорт
74
2 хв

Падел — спорт чи соціальний нетворкінг

Розповідаємо, завдяки чому падел з кожним днем набуває все більшої популярності в Україні та світі.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна та Сергій Стаховський / Фото: Федерація паделу України

Ще кілька років тому падел вважався в Україні маловідомою грою, а сьогодні навколо нього формується ціла спортивна й соціальна культура. На корті дедалі частіше можна побачити не лише професійних спортсменів, а й бізнесменів, інфлюенсерів, представників медіа та публічних людей. Саме тому падел усе частіше називають не просто видом спорту, а новим форматом нетворкінгу.

Популярність паделу у світі значною мірою пов'язана з його соціальністю. Це парна гра, де важливі комунікація, взаємодія та атмосфера. Після матчів гравці залишаються у сучасних спортивних комплексах, спілкуються, проводять неформальні зустрічі або просто відпочивають. У багатьох країнах Європи падел-клуби давно стали lifestyle-просторами, де спорт поєднується із дозвіллям.

Серед прихильників паделу чимало світових зірок спорту таких як Златан Ібрагімович, Жерар Піке, Ліонель Мессі, Рафаель Надаль, а також представники Формули-1 та NBA. Для багатьох із них падел став не лише хобі, а й окремим бізнес-напрямком.

Наприклад, Златан Ібрагімович ще 2017 року запустив мережу клубів Padel Zenter у Швеції. Це сучасні спортивні комплекси з ресторанами, lounge-зонами, магазинами екіпірування та просторами для відпочинку після гри.

"У паделі можна отримувати задоволення, навіть якщо ти не професіонал", — пояснював Ібрагімович популярність цього виду спорту під час турніру Milano Premier Padel.

Схожий формат поступово розвивається і в Україні. Одним з найгучніших проєктів став SVITO Padel Club, який відкрили Еліна Світоліна та Сергій Стаховський у Києві. Комплекс включає сім кортів, зони відпочинку, кафе та простір для спілкування гравців після тренувань і матчів.

"Падел як привід зустрічатися, і місце, куди захочеться повертатися", — так у SVITO Padel Club описали ідею свого простору.

Водночас падел продовжує розвиватися і як професійний спорт. В Україні вже сформована національна збірна, яка бере участь у міжнародних змаганнях, а також активно розширюється інфраструктура. Як зазначає Федерація паделу України, до кінця 2026 року в країні планується понад 300 кортів.

Тож сьогодні падел — це вже значно більше, ніж просто гра. Для когось це спорт, тренування та турніри, для когось — спосіб відпочинку, а для когось — нове середовище знайомств, спілкування та можливостей.

