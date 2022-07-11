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Падіння чемпіона Wimbledon, нова перша ракетка України: оновлені рейтинги ATP і WTA

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Падіння чемпіона Wimbledon, нова перша ракетка України: оновлені рейтинги ATP і WTA

Олексій Крутих став першою ракеткою України, фото - ФТУ

Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднили нові рейтинги після Wimbledon-2022.

Варто зазначити, що цьогоріч на позиції тенісистів вплинули їхні виступи на турнірі минулого року. Справа в тому, що ATP і WTA позбавили Wimbledon-2022 рейтингових очок через усунення організаторами росіян і білорусів на тлі повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України.

Таким чином, тенісисти просто втратили очки, які заробили на попередньому Вімблдоні. Саме це спричинило зміни у чоловічій та жіночій класифікаціях.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна опустилась на п'ять позицій і наразі посідає 39-те місце в рейтингу WTA. Еліна Світоліна, яка призупинила кар'єру через вагітність, втратила дві сходинки і тепер йде 42-ю.

Лідеркою жіночого рейтингу продовжує бути полька Іга Свьонтек, яка організовує благодійний матч заради України. Тріумфаторка Wimbledon-2022 Єлєна Рибакіна з Казахстану залишилася на 23-му місці.

Рейтинг WTA

  1. Іга Свьонтек (Польща, 8336)
  2. Анетт Контавейт (Естонія, 4326, +1)
  3. Марія Саккарі (Греція, 4190, +2)
  4. Паула Бадоса (Іспанія, 4030)
  5. Онс Жабер (Туніс, 4010, -3)
  6. Аріна Соболенко (3267)
  7. Даніель Коллінз (США, 3131, +1)
  8. Джессіка Пегула (США, 3087, +1)
  9. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 2886, +1)
  10. Емма Радукану (Велика Британія, 2717, +1)

...

  • 39. Ангеліна Калініна (Україна, 1241, -5)
  • 42. Еліна Світоліна (1201, -2)
  • 74. Марта Костюк (805, +2)
  • 82. Даяна Ястремська (766, -8)
  • 97. Леся Цуренко (659, +4)
  • 128. Дар'я Снігур (497, +2)
  • 138. Катерина Байндль (453, +9)

Україна отримала нову першу ракетку у чоловіків.  У цьому статусі дебютував Олексій Крутих. Минулого тижня 22-річний тенісист дійшов до 1/8 фіналу на турнірі в німецькому Брауншвейзі, завдяки чому піднявся на рекордну для себе 249-ту сходинку в рейтингу ATP.

На першій сходинці продовжує перебувати росіянин Данило Медведєв. На більшості турнірах представники країн-агресорок виступають у нейтральному статусі, а ось Wimbledon продемонстрував принципову позицію та взагалі не пустив їх на змагання.

Цікаво, що переможець Wimbledon-2022 серб Новак Джокович опустився аж на сьому сходинку в рейтингу.

Рейтинг ATP

  1. Данило Медведєв (7775)
  2. Александр Звєрєв (Німеччина, 6850)
  3. Рафаель Надаль (Іспанія, 6165, +1)
  4. Стефанос Циципас (Греція, 5150, +1)
  5. Каспер Рууд (Норвегія, 5050, +1)
  6. Карлос Алькарас (Іспанія, 4845, +1)
  7. Новак Джокович (Сербія, 4770, -4)
  8. Андрій Рубльов (3700)
  9. Фелікс Оже-Альяссім (Канада, 3445)
  10. Яннік Сіннер (Італія, 3185, +3)

...

  • 249. Олексій Крутих (202, +30)
  • 282. Ілля Марченко (172, -5)
  • 286. Віталій Сачко (Україна, 171, -40)

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