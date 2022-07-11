Падіння чемпіона Wimbledon, нова перша ракетка України: оновлені рейтинги ATP і WTA

Варто зазначити, що цьогоріч на позиції тенісистів вплинули їхні виступи на турнірі минулого року. Справа в тому, що ATP і WTA позбавили Wimbledon-2022 рейтингових очок через усунення організаторами росіян і білорусів на тлі повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України.

Таким чином, тенісисти просто втратили очки, які заробили на попередньому Вімблдоні. Саме це спричинило зміни у чоловічій та жіночій класифікаціях.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна опустилась на п'ять позицій і наразі посідає 39-те місце в рейтингу WTA. Еліна Світоліна, яка призупинила кар'єру через вагітність, втратила дві сходинки і тепер йде 42-ю.

Лідеркою жіночого рейтингу продовжує бути полька Іга Свьонтек, яка організовує благодійний матч заради України. Тріумфаторка Wimbledon-2022 Єлєна Рибакіна з Казахстану залишилася на 23-му місці.

Рейтинг WTA

Іга Свьонтек (Польща, 8336) Анетт Контавейт (Естонія, 4326, +1) Марія Саккарі (Греція, 4190, +2) Паула Бадоса (Іспанія, 4030) Онс Жабер (Туніс, 4010, -3) Аріна Соболенко (3267) Даніель Коллінз (США, 3131, +1) Джессіка Пегула (США, 3087, +1) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 2886, +1) Емма Радукану (Велика Британія, 2717, +1)

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39. Ангеліна Калініна (Україна, 1241, -5)

42. Еліна Світоліна (1201, -2)

74. Марта Костюк (805, +2)

82. Даяна Ястремська (766, -8)

97. Леся Цуренко (659, +4)

128. Дар'я Снігур (497, +2)

138. Катерина Байндль (453, +9)

Україна отримала нову першу ракетку у чоловіків. У цьому статусі дебютував Олексій Крутих. Минулого тижня 22-річний тенісист дійшов до 1/8 фіналу на турнірі в німецькому Брауншвейзі, завдяки чому піднявся на рекордну для себе 249-ту сходинку в рейтингу ATP.

На першій сходинці продовжує перебувати росіянин Данило Медведєв. На більшості турнірах представники країн-агресорок виступають у нейтральному статусі, а ось Wimbledon продемонстрував принципову позицію та взагалі не пустив їх на змагання.

Цікаво, що переможець Wimbledon-2022 серб Новак Джокович опустився аж на сьому сходинку в рейтингу.

Рейтинг ATP

Данило Медведєв (7775) Александр Звєрєв (Німеччина, 6850) Рафаель Надаль (Іспанія, 6165, +1) Стефанос Циципас (Греція, 5150, +1) Каспер Рууд (Норвегія, 5050, +1) Карлос Алькарас (Іспанія, 4845, +1) Новак Джокович (Сербія, 4770, -4) Андрій Рубльов (3700) Фелікс Оже-Альяссім (Канада, 3445) Яннік Сіннер (Італія, 3185, +3)

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249. Олексій Крутих (202, +30)

282. Ілля Марченко (172, -5)

286. Віталій Сачко (Україна, 171, -40)

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