Падіння чемпіона Wimbledon, нова перша ракетка України: оновлені рейтинги ATP і WTA

Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднили нові рейтинги після Wimbledon-2022.
Варто зазначити, що цьогоріч на позиції тенісистів вплинули їхні виступи на турнірі минулого року. Справа в тому, що ATP і WTA позбавили Wimbledon-2022 рейтингових очок через усунення організаторами росіян і білорусів на тлі повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України.
Таким чином, тенісисти просто втратили очки, які заробили на попередньому Вімблдоні. Саме це спричинило зміни у чоловічій та жіночій класифікаціях.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна опустилась на п'ять позицій і наразі посідає 39-те місце в рейтингу WTA. Еліна Світоліна, яка призупинила кар'єру через вагітність, втратила дві сходинки і тепер йде 42-ю.
Лідеркою жіночого рейтингу продовжує бути полька Іга Свьонтек, яка організовує благодійний матч заради України. Тріумфаторка Wimbledon-2022 Єлєна Рибакіна з Казахстану залишилася на 23-му місці.
Рейтинг WTA
- Іга Свьонтек (Польща, 8336)
- Анетт Контавейт (Естонія, 4326, +1)
- Марія Саккарі (Греція, 4190, +2)
- Паула Бадоса (Іспанія, 4030)
- Онс Жабер (Туніс, 4010, -3)
- Аріна Соболенко (3267)
- Даніель Коллінз (США, 3131, +1)
- Джессіка Пегула (США, 3087, +1)
- Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 2886, +1)
- Емма Радукану (Велика Британія, 2717, +1)
...
- 39. Ангеліна Калініна (Україна, 1241, -5)
- 42. Еліна Світоліна (1201, -2)
- 74. Марта Костюк (805, +2)
- 82. Даяна Ястремська (766, -8)
- 97. Леся Цуренко (659, +4)
- 128. Дар'я Снігур (497, +2)
- 138. Катерина Байндль (453, +9)
Україна отримала нову першу ракетку у чоловіків. У цьому статусі дебютував Олексій Крутих. Минулого тижня 22-річний тенісист дійшов до 1/8 фіналу на турнірі в німецькому Брауншвейзі, завдяки чому піднявся на рекордну для себе 249-ту сходинку в рейтингу ATP.
На першій сходинці продовжує перебувати росіянин Данило Медведєв. На більшості турнірах представники країн-агресорок виступають у нейтральному статусі, а ось Wimbledon продемонстрував принципову позицію та взагалі не пустив їх на змагання.
Цікаво, що переможець Wimbledon-2022 серб Новак Джокович опустився аж на сьому сходинку в рейтингу.
Рейтинг ATP
- Данило Медведєв (7775)
- Александр Звєрєв (Німеччина, 6850)
- Рафаель Надаль (Іспанія, 6165, +1)
- Стефанос Циципас (Греція, 5150, +1)
- Каспер Рууд (Норвегія, 5050, +1)
- Карлос Алькарас (Іспанія, 4845, +1)
- Новак Джокович (Сербія, 4770, -4)
- Андрій Рубльов (3700)
- Фелікс Оже-Альяссім (Канада, 3445)
- Яннік Сіннер (Італія, 3185, +3)
...
- 249. Олексій Крутих (202, +30)
- 282. Ілля Марченко (172, -5)
- 286. Віталій Сачко (Україна, 171, -40)
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