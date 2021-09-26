Падіння "шпор" триває: "Арсенал" переміг "Тоттенгем" у лондонському дербі в АПЛ

"Каноніри" видали потужний старт і заслужено перемогли.

Лондонський "Арсенал" обіграв земляків із "Тоттенгема" в дербі в матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги. Зустріч на стадіоні "Емірейтс" завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.

"Каноніри" вирішили результат поєдинку на свою користь ще до перерви. На 12-й хвилині їх вперед вивів Еміл Сміт-Роу. На 27-й хвилині він записав у свій актив ще й результативну передачу на П'єра-Емеріка Обамеянга.

Ще через сім хвилин рахунок став вже розгромним. Втретє "шпор" засмутив Букайо Сако. "Тоттенгем" зміг лише забити гол престижу. На 79-й хвилині Сон Хин Мін встановив остаточний рахунок у поєдинку.

"Арсенал" здобув третю перемогу поспіль у Чемпіонаті, набрав 9 очок і піднявся на 10-те місце в турнірній таблиці.

"Тоттенгем" зазнав третьої поразки поспіль, має в активі ті ж 9 балів і йде 11-м.

У 7-му турі "Арсенал" 2 жовтня в гостях зіграє із "Брайтоном". "Тоттенгем" наступного дня прийме "Астон Віллу".

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