Пафос – Динамо: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

"Динамо" – "Пафос" / © ФК Динамо Київ

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У вівторок, 12 серпня, київське "Динамо" зустрінеться з кіпрським "Пафосом" у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Альфамега" у Лімасолі. Початок гри – о 20:00 за київським часом.

У першому матчі, що відбувся 5 серпня у польському Любліні, чемпіон України програв володарю золотих медалей чемпіонату Кіпру з рахунком 0:1.

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Прогноз букмекерів на матч Пафос – Динамо

Незначним фаворитом поєдинку-відповіді букмекери вважають "Динамо". На перемогу "біло-синіх" можна поставити з коефіцієнтом 2,47. Нічия – 3,30. Виграш "Пафоса" – 2,87.

А ось у двоматчевій дуелі аналітики схиляються до тріумфу кіпрського клубу. На вихід "Пафоса" до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,42. Підсумковий успіх киян – 2,85.

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Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з тріумфатором пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія).

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Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги Європи побореться з переможцем пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Нагадаємо, "Динамо" стартувало з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому підопічні Олександа Шовковського гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.