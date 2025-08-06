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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Пафос – Динамо: де і коли дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

"Біло-сині" спробують взяти реванш у чемпіона Кіпру за поразку в першій грі та вийти до наступної стадії турніру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Пафос"

"Динамо" – "Пафос" / © ФК Динамо Київ

У вівторок, 12 серпня, київське "Динамо" зіграє з кіпрським "Пафосом" у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Альфамега" у Лімасолі. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 5 серпня у польському Любліні, чемпіон України програв володарю золотих медалей чемпіонату Кіпру з рахунком 0:1.

Де дивитися матч Пафос – Динамо

Матч "Пафос" – "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал "2+2" та платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Пафос" – "Динамо".

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з тріумфатором пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія).

Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги Європи побореться з переможцем пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Нагадаємо, "Динамо" стартувало з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому підопічні Олександа Шовковського гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

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