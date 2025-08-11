Пафос – Динамо: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

"Динамо" – "Пафос" / © ФК Динамо Київ

У вівторок, 12 серпня, київське "Динамо" зіграє з кіпрським "Пафосом" у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Альфамега" у Лімасолі. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

У першому матчі, що відбувся 5 серпня у польському Любліні, чемпіон України програв володарю "золота" чемпіонату Кіпру з рахунком 0:1.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з тріумфатором пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія). У першому поєдинку белградська команда на виїзді обіграла клуб з Познані з рахунком 3:1.

Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги Європи побореться з переможцем пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). У першому матчі ізраїльський колектив у гостях виграв з рахунком 2:1.

Зазначимо, що "Динамо" стартувало з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому підопічні Олександа Шовковського гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Пафос" – "Динамо".