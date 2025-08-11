ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Пафос – Динамо: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж другого поєдинку між чемпіонами України та Кіпру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Пафос"

"Динамо" – "Пафос" / © ФК Динамо Київ

У вівторок, 12 серпня, київське "Динамо" зіграє з кіпрським "Пафосом" у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Альфамега" у Лімасолі. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

У першому матчі, що відбувся 5 серпня у польському Любліні, чемпіон України програв володарю "золота" чемпіонату Кіпру з рахунком 0:1.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з тріумфатором пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія). У першому поєдинку белградська команда на виїзді обіграла клуб з Познані з рахунком 3:1.

Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги Європи побореться з переможцем пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). У першому матчі ізраїльський колектив у гостях виграв з рахунком 2:1.

Зазначимо, що "Динамо" стартувало з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому підопічні Олександа Шовковського гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Пафос" – "Динамо".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie