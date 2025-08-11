ТСН у соціальних мережах

Пакш – Полісся: де і коли дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

У першому поєдинку підопічні Руслана Ротаня здобули розгромну перемогу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся" – "Пакш"

"Полісся" – "Пакш" / © ФК Полісся

У четвер, 14 серпня, житомирське "Полісся" зіграє проти угорського "Пакша" в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фехерварі Уті" в угорському місті Пакш. Початок – о 20:00 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 7 серпня у словацькому місті Пряшів, підопічні Руслана Ротаня розгромили суперника з рахунком 3:0.

Де дивитися матч Пакш – Полісся

Матч "Пакш" – "Полісся" у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з італійською "Фіорентиною". Той, хто програє, вилетить з єврокубків.

Нагадаємо, "Полісся" розпочало виступи в єврокубках з другого відбіркового раунду Ліги конференцій, де пройшло "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1).

"Пакш" стартував з першого раунду кваліфікації Ліги Європи, де вилетів від румунського "ЧФР Клужа" (0:0, 0:3). Потім угорський клуб у другому раунді відбору Ліги конференцій здолав словенський "Марибор" (1:0, 1:1).

Раніше повідомлялося, що "Полісся" вдома програло "Колосу" (0:1) в другому турі УПЛ.

