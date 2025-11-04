ТСН у соціальних мережах

Палкін відповів на гучну заяву Суркіса після суддівського скандалу в Класичному

Генеральний директор "Шахтаря" відреагував на резонансне інтерв'ю президента "Динамо".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергій Палкін

Сергій Палкін / © ФК Шахтар

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін відповів на гучну заяву президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса після суддівського скандалу в очному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

"Відверто кажучи, я здивований коментарями пана Суркіса. Давайте подивимось на два наші останні матчі з "Динамо". Безумовно, вони були емоційними – саме за це ми й любимо футбол. Експерти та вболівальники одностайно відзначають, що давно не було таких яскравих і напружених класико. Це важливо сьогодні для українського футболу.

Якщо ж оцінювати не емоції, а саму гру, то в обох матчах "Шахтар" був сильнішим за суперника. У першому, кубковому поєдинку, протягом двох третин зустрічі на полі домінувала одна команда – "Шахтар". Наприкінці "Динамо" змогло скористатися нашими помилками й пройти далі, ми прийняли цю поразку гідно і потиснули руки. Другий матч – уже в чемпіонаті – підтвердив, що те ігрове домінування було не випадковим: ми заслужено перемогли і подарували вболівальникам не лише результат, а й красивий, змістовний футбол.

Пан Суркіс сказав: "Я довго мовчав". Але варто "Динамо" вперше за півтора року програти в чемпіонаті – і ми чуємо гучні емоційні заяви.

Ми в "Шахтарі" говоримо про проблеми суддівства давно і послідовно. При цьому відзначаємо якісну роботу арбітрів, коли вона справді заслуговує на визнання, як це було після кубкового матчу, про що говорив наш головний тренер Арда Туран. Що стосується останньої гри з "Динамо", на нашу думку, там були помилки суддів. Зокрема гол суперника був забитий із порушенням правил: гравець "Динамо" перебував у офсайді. Ми офіційно направляємо звернення до Комітету арбітрів щодо цього епізоду. Також епізод із Ярмоленком, коли він схопив за горло й фактично душив Валерія Бондаря, очевидно тягне на вилучення, але залишився без уваги.

Тема суддівства справді гостра, і більшість клубів про це говорять. Усі – окрім "Динамо". І показово, що вони почали її порушувати саме після першої поразки. Ми в "Шахтарі" воліємо говорити не емоціями, а фактами", – цитує Палкіна офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, Класичне на "Арені Львів" завершилося перемогою "гірників" з рахунком 3:1. Комітет арбітрів УАФ після поєдинку визнав, що судді припустилися помилки, не призначивши пенальті у ворота "Шахтаря" за фол захисника донецького клубу Юхима Коноплі проти вінгера "біло-синіх" Шоли Огундани у штрафному майданчику.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський "розніс" суддівство в матчі УПЛ проти "Шахтаря", назвавши його "свавіллям".

Перемога в Класичному дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

Також "Шахтар" перервав безпрограшну серію "Динамо" в УПЛ, яка була рекордною в історії столичного клубу.

Нагадаємо, гравець "Шахтаря" прокоментував сутичку з лідером "Динамо" Андрієм Ярмоленком, який схопив його за горло у Класичному.

