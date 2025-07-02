Палмейрас – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу

"Челсі" / © Associated Press

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У суботу, 5 липня, бразильський "Палмейрас" та англійський "Челсі" позмагаються в матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" у місті Філадельфія. Стартовий свисток пролунає о 04:00 за київським часом.

"Палмейрас" вийшов до плейоф з першого місця квартету A. "Зелено-білі" на груповому етапі зіграли внічию з португальським "Порту" (0:0), обіграли єгипетський "Аль-Ахлі" (2:0) та зіграли внічию з американським "Інтером" Маямі (2:2), після чого в 1/8 фіналу здолали бразильський "Ботафого" (1:0 за підсумками екстратаймів).

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"Челсі" пробився до плейоф з другої позиції квартету D. Лондонці перемогли американський "Лос-Анджелес" (2:0), зазнали поразки від бразильського "Фламенго" (1:3) та розгромили туніський "Есперанс" (3:0). В 1/8 фіналу "сині" розбили португальську "Бенфіку" (4:1 за підсумками екстратаймів).

Де дивитися матч Палмейрас – Челсі

В Україні матч "Палмейрас" – "Челсі" можна переглянути наживо на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Також поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Крім того, гру покаже платформа DAZN, але без українських коментаторів.

Ставки букмекерів на матч Палмейрас – Челсі

Фаворитом матчу букмекери вважають англійський клуб. На перемогу "Челсі" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,11. Нічия – 3,30. Виграш бразильського клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку – 3,85.

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На вихід лондонців до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,55. Тріумф "Палмейраса" з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті – 2,52.

Переможець пари "Палмейрас" – "Челсі" в півфіналі зіграє з тріумфатором матчу "Флуміненсе" (Бразилія) – "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія).

Раніше повідомлялося, що визначено всі чвертьфінальні пари Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

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Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

Нагадаємо, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.