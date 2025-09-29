ТСН у соціальних мережах

Проспорт
143
1 хв

Панама – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧC-2025 (U-20)

Команда Дмитра Михайленка зіграє свій другий матч на Мундіалі в Чилі.

Збірна України U-20 з футболу

Збірна України U-20 з футболу / © УАФ

У вівторок, 30 вересня, збірна України зіграє з командою Панами в другому турі групового етапу юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському місті Вальпараїсо. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Команда Дмитра Михайленка стартувала на Мундіалі з перемоги над Південною Кореєю (2:1), а панамці програли Парагваю (2:3).

По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу.

Де дивитися матч Панама – Україна

Матч Панама – Україна у прямому ефірі покаже Суспільне Спорт. Трансляція буде доступна на сайті Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Ставки букмекерів на матч Панама – Україна

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,46. Нічия – 4,45. Виграш панамців стане сенсацією – 5,40.

Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії беруть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.

