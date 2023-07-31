Панатінаїкос – Дніпро-1: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 1 серпня, "Дніпро-1" зіграє проти грецького "Панатінаїкоса" в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться в Афінах на стадіоні "Апостолос Ніколаїдіс". Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Перший матч між командами відбувся 25 липня у словацькому місті Кошице. У ньому дніпровський колектив поступився віцечемпіону Греції з рахунком 1:3 .

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з французьким "Марселем" українця Руслана Малиновського.

Команда, яка програє, продовжить боротьбу в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, де її суперником стане чеська "Славія".

Де дивитися матч Панатінаїкос – Дніпро-1

На території України поєдинок "Панатінаїкос" – "Дніпро-1" у прямому ефірі покажуть телеканал УНІАН та Youtube-канал FootballHub.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Панатінаїкос" – "Дніпро-1".

Прогнози букмекерів на матч Панатінаїкос – Дніпро-1

На думку букмекерів, фаворитом майбутнього матчу є грецький клуб. На перемогу "Панатінаїкоса" можна поставити з коефіцієнтом 1,64. Нічия – 4,35. Виграш дніпрян – 6,00.

Прохід команди Олександра Кучера до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів стане величезною сенсацією, ймовірність якої оцінюється коефіцієнтом 20,00. Вихід далі "Панатінаїкоса" – 1,01.

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