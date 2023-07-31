Панатінаїкос – Дніпро-1: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Дивіться у прямому ефірі поєдинок-відповідь 2-го раунду відбору ЛЧ між українським і грецьким клубами.

У вівторок, 1 серпня, "Дніпро-1" зіграє проти грецького "Панатінаїкоса" в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться в Афінах на стадіоні "Апостолос Ніколаїдіс". Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

У першому матчі між цими командами, який відбувся 25 липня у словацькому місті Кошице, дніпровський колектив поступився віцечемпіону Греції з рахунком 1:3 .

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з французьким "Марселем" українця Руслана Малиновського.

Команда, яка програє, продовжить боротьбу в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, де її суперником стане чеська "Славія".

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Панатінаїкос" – "Дніпро-1".

Нагадаємо, "Дніпро-1" вперше в клубній історії грає у кваліфікації Ліги чемпіонів. Минулого сезону підопічні Олександра Кучера виграли срібні нагороди чемпіонату України.

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